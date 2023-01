Gretchen faz declaração ao paraense Esdras: 'Tesão só de olhar'

Após morar em Belém, a cantora Gretchen voltou a declarar a paixão pelo marido paraense Esdras de Souza. Em publicação nas redes sociais, nesta terça-feira (31), fez um 'textão' sobre o músico e iniciou afirmando que sente 'tesão só de olhar'.

No Instagram, a 'rainha do rebolado' - como ficou conhecida na carreira - escreveu sobre a química do casal: "Ter tesão só de olhar pra pessoa que você gosta é algo surreal. Porque se tem uma coisa que arrepia é ter química com alguém. Você olha pra pessoa e a admira, a deseja, quer mais e mais".

Ousada, a famosa ainda descreveu sobre a intimidade com Esdras de Souza, de quem se casou em 2020. “Fazer amor com aquele toque de pura “safadeza” faz uma noite só ser pouco. Colar um corpo no outro faz gerar os melhores suspiros que se possa imaginar. Ai ai ai, ter tesão em uma pessoa dos pés a cabeça, e ver que isso é recíproco, faz a alma ficar vibrando!”, brincou.