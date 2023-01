Gretchen rebate críticas sobre sua aparência: ‘faço o que eu quero com meu corpo’

A cantora Gretchen, de 63 anos, usou as redes sociais para fazer um desabafo após ter sido alvo de críticas por sua aparência e pelos looks que usa e costuma mostrar em sua conta do Instagram. No último domingo (15), a artista disse que não vai mais perder tempo e que começou a bloquear os perfis que escreviam comentários ofensivos.

No último sábado (14), a cantora compartilhou com os fãs a roupa utilizada para ir a um jantar com o marido e músico, Esdras de Souza. Pouco tempo depois de fazer a postagem, Gretchen começou a ser criticada pelas roupas que estava vestindo.

Em uma sequência de stories no Instagram, a cantora decidiu mandar um recado para quem ofende seu corpo, rosto e suas roupas. “Ficam incomodados com a minha cara, com o meu cabelo, com o meu corpo, com a minha calça. A vida é minha, uso o que eu quero, faço o que quero com o meu corpo”, disse Gretchen.

"Eu estou aqui vivendo minha vida plena enquanto vocês, mulheres infelizes, recalcadas, mal amadas, estão aí cuidando da minha vida. Em pleno final de semana, [vocês] vêm até reclamar da calça que eu uso. Como eu tenho tempo livre, eu estou bloqueando todo mundo. Eu faço questão que na minha rede social só fique quem eu quero", alfinetou Gretchen.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)