Ex-marido de Gretchen, Carlos Marques descobre que está com câncer

Ex-marido de Gretchen, Carlos Marques está com leucemia e lutando pela vida em um hospital de São Paulo. A informação foi dada no programa "A Tarde é Sua", programa comandado por Sonia Abrão, nesta terça-feira (24).

Carlos e Gretchen participaram da primeira edição do Power Couple.

De acordo com Alessandro Lo-Bianco, o ex marido da artista passou mal e procurou um hospital em Campinas, onde mora. Por meio de um atendimento particular, ele descobriu que está com uma baixa absurda de plaquetas.

Gretchen se separou do empresário português em 2020, após sete anos de união.