Gretchen irá se casar mais uma vez, porém em cerimônia indígena

Gretchen subirá ao altar mais uma vez, e agora será para celebrar o matrimônio em um cerimônia indígena. A cantora irá renovar os votos com Esdras de Souza, seu atual marido. O pajé que vai celebrar a união já é um conhecido do casal, com o qual ambos se consultam eventualmente.

A renovação de votos está marcada para 30 de setembro, data na qual eles comemoram 2 anos de casados, em Belém.

Esdras e Gretchen se casaram pela primeira vez em setembro de 2020 em uma cerimônia realizada no Espaço Náutico Marine Club. A festa contou com a presença de muitas personalidades paraenses e amigos do casal.

