Gretchen inicia nova carreira ao lado do marido

Gretchen agora é mentora de vida, ela dá início com a nova carreira oferecendo consultas presenciais em Belém e também atenderá num consultório em São Paulo. O valor da consulta custa R$ 500.

Gretchen vai trabalhar no Espaço de Terapia Holística e Musicoterapia junto com o marido, o saxofonista Esdras Souza, que fará atendimento com musicoterapia e Reiki. "E eu farei consultoria de vida. Atendendo pessoas que precisam de direções e conselhos sobre a vida. Usando minhas experiências", disse ela, que recentemente viralizou num vídeo esbanjando autoestima e empoderamento. Na ocasião, ela disse que é "maravilhosa, incrível, boa de cama e dona do seu cartão de crédito", disse ao Extra.