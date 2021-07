Gretchen faz doação de figurinos para leilão em favor de pessoas portadoras de HIV, em Belém

Um pequeno encontrou marcou o início das comemorações dos 25 anos do Comitê Arte Pela Vida na tarde desta quinta-feira, 8, em Belém. Na loja da entidade, no bairro de Nazaré, coordenadores e voluntários receberam a visita ilustre de Gretchen, que fez uma doação de figurinos icônicos para a instituição. O Arte Pela Vida luta em benefício de pessoas portadoras de HIV, e os looks de Gretchen devem ser leiloados, para que os recursos sejam revertidos para ações da instituição.

“Para mim, é muito importante poder usar meu nome, a minha força e tudo o que o meu nome traz para uma causa tão importante como é o Arte Pela Vida”, destacou Gretchen durante a visita ao local. “Eu espero que a partir de agora seja um novo momento no projeto, e com a minha chegada, a gente consiga muito mais recursos para poder estar atendendo todas essas pessoas”, justificou.

Conhecida como a rainha dos memes e também do rebolado, Gretchen ganhou mais uma coroa durante a visita à loja do Arte Pela Vida. Ela foi intitulada madrinha das comemorações de 25 anos da instituição. "Eu acho ótimo. Quero continuar ganhando muitas [coroas], principalmente se for para boas causas", comemorou ela.

Figurino usado por Gretchen em carnaval do Netflix é um dos doados para leilão (Ivan Duarte / O Liberal)

Gretchen diz que já separou uma mala inteira de figurinos que serão doados à instituição. Mostrando um dos looks no local, ela adianta que muitos outros estão por vir. “Esse é um dos mais importante, pois é o que fizemos o carnaval da Netflix. Então logo depois que acabou o carnaval, nós dois fomos chamados para fazer esse pós carnaval, e foi bem divulgada essa roupa. Vocês vão ver muitas, tem inúmeras roupas de vários momentos importantes. Tem o momento do clipe que a gente [Gretchen e Esdras] faz junto pela primeira vez, que é uma roupa vermelha. Enfim, vocês vão lembrar de vários momentos quando verem as minhas roupas”, diz.

O Comitê Arte Pela Vida completa 25 anos de atuação no próximo dia 26 de agosto. Para marcar a data, Davidson Porteglio, um dos coordenadores, diz que uma exposição com trabalhos de artistas paraenses vem sendo preparada. Um show de Gretchen para marcar o período também faz parte dos planos do grupo. A loja do Comitê Arte Pela Vida fica localizada da Tv. Rui Barbosa, 1023, no bairro de Nazaré.