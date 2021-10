Gretchen e Esdras de Souza terão cerimônia de casamento indígena para renovar os votos

Gretchen vai se casar mais uma vez! Dessa vez, ela não separou do atual marido, na verdade, será uma renovação de votos a pedido do músico Esdras de Souza. O casal comemorou bodas de papel em setembro, e agora, o músico pediu novamente a mão da amada, para que realizem uma nova cerimônia. Mas fugindo dos padrões, a cerimônia será indígena e selará mais uma vez a união dos pombinhos.

Em conversa com à Quem, Esdras abriu o jogo e explicou de onde saiu a ideia de se casar de uma forma diferente.”Gretchen me pediu em casamento no Círio de Nazaré, em 2019. Agora, eu estou pedindo ela em casamento com renovação de votos, em um casamento totalmente indígena, na Ilha de Marajó Soure, com a Pajé Zeneida. Por conta também da nossa ancestralidade, que é totalmente o povo da mata”, começou ele.

A cantora já aceitou o pedido e ficou encarregada da organização do casamento: "Adorei a ideia, porque nós dois temos ancestrais indígenas. Estamos aqui na Ilha de Marajó, onde tivemos uma reunião restrita com a Pajé para combinarmos os detalhes da cerimônia. Ela exige que seja algo bem restrito e íntimo, independentemente da pandemia."