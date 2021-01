Grazi Massafera e Isis Valverde aparecem juntas em campanha

As atrizes Grazi Massafera e Isis Valverde posam em campanhas diferentes para uma mesma marca de joias. Enquanto Grazi é a porta-voz da linha de luxo, mais refinada, Isis apresenta a coleção jovem e um pouco mais barata.

O fato curioso é que existe uma desavença entre as duas, já que Isis foi apontada como pivô da separação de Grazi e Cauã Rrymond, em 2013.

Nas redes sociais da marca, Grazi e Isis não aparecem juntas, nem na mesma fileirinha do feed no Instagram. No site, é a namorada de Caio Castro que ganha destaque. Isis surge em duas fotos menores, mais abaixo.