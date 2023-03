Grávida? Geisy Arruda nega rumores: ‘Acostumados com Lipo HD’

“Grávida? Os haters acordaram animados”, escreveu Geisy Arruda em sua página do Instagram após comentários de internautas. Em resposta aos comentários, a influenciadora afirmou que seu corpo é natural e que as pessoas estão acostumadas com corpos que foram submetidos a procedimentos estéticos.

Em um vídeo, enquanto ela mostrava o físico em um biquíni dourado, ela ironizou: “Grávida? Os haters acordaram animados. Vocês estão acostumados com lipo HD e harmonização facial”.

No mesmo estilo provocativo, Geisy publicou um vídeo em que aparece dançando para os críticos de plantão. Ela escreveu: “Só para os críticos de plantão”.

VEJA MAIS