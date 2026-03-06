Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'Grande Sertão: Veredas', clássico de Guimarães Rosa, ganha adaptação teatral de alunos da UFPA

Montagem do Curso Técnico em Teatro será apresentada no Casarão do Boneco segue com apresentação neste fim de semana

O Liberal
fonte

montagem é inspirada no romance publicado em 1956, que narra a jornada de Riobaldo (Divulgação)

A temporada do espetáculo “Grande Sertão: Veredas”, adaptação cênica do romance de João Guimarães Rosa, segue em cartaz em Belém. Alunos do 1º ano do Curso Técnico em Teatro da Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará (UFPA) realizam as últimas apresentações nos dias 7 e 8 de março, no Casarão do Boneco.

A montagem é inspirada no romance publicado em 1956, que narra a jornada de Riobaldo, um ex-jagunço. Ele revisita conflitos entre bandos rivais, dilemas morais e seu relacionamento com Diadorim, enquanto reflete sobre escolhas, destino e os limites entre o bem e o mal.

Desafio de interpretar o jagunço Hermógenes

A atriz Inngryday Carvalho, que dá vida a Hermógenes, destaca a complexidade do papel e do texto. “Interpretar Hermógenes é um desafio e tanto, não só pela complexidade da escrita de Guimarães Rosa, mas também pela profundidade e complexidade do próprio personagem. Meu primeiro ano na Escola de Teatro e Dança da UFPA está sendo desafiador”, afirma ela.

A atriz complementa que “Hermógenes é a representação do mal. Um homem movido por vingança e sangue frio, o que o torna um personagem extremamente difícil de interpretar”.

Adaptação complexa da obra para o palco

A direção da peça é assinada por Larissa Latif e Karine Jansen, com assistência de Dani Cascaes. Lennon Bendelak é o responsável pela dramaturgia, adaptando o romance para o palco, além de cuidar da preparação corporal do elenco. Larissa Latif também conduz a preparação vocal.

Larissa Latif ressalta que o processo de adaptação exigiu escolhas estratégicas. “Adaptar Grande Sertão para o teatro, por si só, já foi um grande desafio. A obra é monumental, então, tivemos que fazer escolhas estratégicas, nem sempre fáceis, para traduzir para a forma dramática a narrativa de Rosa, que é densa, inovadora, não linear”, explica. Ela acrescenta que “A opção da rua teve a ver com um conjunto de opções e inspirações. Primeiro, queríamos as perspectivas diferentes em cena, a de Diadorim e a de Hermógenes, mostrar como a história teria sido vivida por um e por outro, seus pontos de partida, suas trajetórias singulares dentro do mundo em comum do cangaço”.

Produção técnica envolve diversos cursos da UFPA

A produção conta com a expertise de formandos e professores da UFPA. A cenografia e os figurinos foram desenvolvidos por formandos do Curso Técnico de Figurino e Cenografia da Universidade Federal do Pará (UFPA). A coordenação da cenografia é do professor Paulo Ricardo Nascimento, enquanto a professora Ezia Neves coordena o figurino.

A equipe técnica inclui ainda a professora Iara Souza na coordenação de iluminação e Micheline Penaforte na coordenação de maquiagem e visagismo. O design gráfico é de Luis Carlos Monteiro, com a comunicação a cargo de Gabriel Anjos, Matheus Martins e Kadu Chaves.

Experiência imersiva e preparação do elenco

A proposta cênica inova ao prever o deslocamento do público durante a apresentação. Essa dinâmica permite que os espectadores escolham diferentes percursos e acompanhem perspectivas distintas da narrativa.

Lennon Bendelak detalha a preparação do elenco, que incluiu atividades físicas e exercícios de concentração. “A preparação dos atores envolveu a utilização de exercícios de concentração da atenção e atividades físicas, moderadas e intensas, praticadas antes de cada ensaio, para que os atores tivessem um corpo presente e em prontidão para a cena durante todo o espetáculo, especialmente o bando que acontece na praça Amazonas, pois o teatro de rua demanda mais energia de quem atua”, explica.

Serviço

  • Espetáculo: Grande Sertão: Veredas
  • Local: Casarão do Boneco — Av. 16 de Novembro, 815, Belém (PA)
  • Datas: 7 e 8 de março (últimas apresentações da semana)
  • Horários: Quinta a sábado, às 20h; domingo, às 19h
  • Ingressos: Inteira a R$ 20 e meia a R$ 10
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MÚSICA

Ao lado de Léo Santana, Manu Bahtidão encerra os lançamentos de 'Destino'

Música é composta por Manu em parceria com Thallyson Lima, Ricardus Jr., Bruno Mandioca e Jeff da Sanfona

06.03.26 10h17

HISTÓRIA

Joelma reúne a maior estrutura de palco da carreira no DVD 'Isso É Calypso Tour - etapa Brasília'

Debaixo de chuva, a cantora paraense entrega espetáculo grandioso, com repertório exclusivo, troca de figurino emocionante e 38 bailarinos em cena.

06.03.26 10h10

ARTES

Profissionais das artes analisam rumos da carreira e profissionalização em encontro em Belém

O projeto MAMN reúne especialistas para orientar fazedores de cultura locais sobre o uso de ferramentas digitais e geração de renda no setor

05.03.26 14h29

VARIEDADES

Primeiro vídeo do YouTube vira 'peça de museu' em Londres; confira

No espaço expositivo, também é possível observar elementos da época, como o layout original e anúncios que apareciam na página

05.03.26 10h41

MAIS LIDAS EM CULTURA

Quem ainda está na Prova do Líder do BBB 26? Disputa em dupla define liderança da semana

06.03.26 8h48

Pinduca fala ao 'Mangueirosamente' sobre conquistas em 75 anos de música

O Rei do Carimbó conta ao apresentador Ismaelino Pinto sobre a carreira, o preconceito que sofreu ao cantar essa música e outros fatos de uma trajetória singular na música paraense

06.03.26 8h00

FAMOSOS

Jackson Antunes passa por transplante de rim após doação da esposa

Já recuperado e em casa, o ator contou que enfrentou um período delicado de saúde nos últimos meses

06.03.26 9h03

CINEMA

Oscar: O Agente Secreto’é o indicado a Melhor Filme mais bem avaliado pela crítica

Além de Melhor Filme, a produção brasileira é indicada às categorias de Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (com Wagner Moura) e Melhor Elenco

06.03.26 8h54

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda