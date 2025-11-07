Grammy 2026: Saiba como funciona a votação do maior prêmio da música

A Recording Academy anunciará os indicados ao Grammy Awards de 2026 nesta sexta-feira, 7, às 13h. Esta é uma boa razão para saber mais sobre como a instituição toma suas decisões. Quem seleciona os indicados? Quem vota? Qualquer pessoa pode indicar qualquer lançamento gravado para um Grammy? Nós temos a resposta para você. Veja a seguir como funciona o Grammy.

Como funciona a votação do Grammy?

Membros da Recording Academy e gravadoras submetem artistas em certas categorias, que são então avaliadas quanto à elegibilidade. Atualmente, existem 95 categorias do Grammy Awards.

Após a triagem das submissões, os membros votantes ajudam a determinar quem serão os indicados finais - geralmente no outono do hemisfério norte (ou seja, no segundo semestre) - por meio de um painel de membros. Eles só podem votar em músicas que foram submetidas e verificadas.

Uma vez que os indicados são determinados e anunciados, em novembro, ocorre um período de votação da rodada final. Nesta edição, ela vai de 12 de dezembro a 5 de janeiro. Os vencedores são anunciados ao vivo na cerimônia de premiação, em fevereiro.

E não se confunda: os membros votantes não votam em todas as 95 categorias. Eles estão autorizados a votar em até 10 categorias em três campos de gênero, além das seis categorias de campo geral, que incluem Gravação do Ano, Álbum do Ano, Música do Ano, Produtor Não Clássico do Ano, Compositor Não Clássico do Ano e Artista Revelação. Isso permite que os especialistas se concentrem em suas áreas de conhecimento.

Como alguém se torna um membro votante?

Existem três tipos de filiação à Recording Academy: Grammy U, Membros Profissionais e Membros Votantes. Este último inclui artistas, compositores, produtores, engenheiros, instrumentistas e outros. São esses os membros que determinam os vencedores do Grammy a cada ano. Os membros votantes devem fornecer uma prova de uma carreira principal na música, duas recomendações e certos créditos verificáveis.

Mas há algumas exceções a alguns desses requisitos: Se você for um vencedor ou indicado ao Grammy do ano atual, não precisa fornecer uma recomendação de alguém da indústria. Se você foi indicado a um Grammy nos últimos cinco anos, não precisa fornecer prova de seus créditos.

O que determina a elegibilidade ao Grammy?

As inscrições devem aderir às qualificações específicas das categorias para as quais são submetidas. As regras e diretrizes podem ser encontradas no site oficial da premiação, o Grammy.com. Também há mudanças frequentes feitas nas categorias e áreas. Em 2026, houve algumas: a categoria Melhor Álbum Country foi dividida em Melhor Álbum Country Contemporâneo e Melhor Álbum Country Tradicional. As categorias Melhor Pacote de Gravação e Melhor Pacote de Edição Especial ou Limitada em Caixa também foram combinadas na categoria Melhor Pacote de Gravação, com a Melhor Capa de Álbum sendo desmembrada por conta própria.

Mais importante: Gravações e videoclipes também devem ser submetidos dentro da janela de elegibilidade do Grammy, o que para a cerimônia de 2026 significa trabalhos lançados entre 31 de agosto de 2024 e 30 de agosto de 2025.

Como um músico se qualifica para Artista Revelação?

A categoria de Artista Revelação está em constante evolução, tentando capturar o espírito da época a cada ano, à medida que o processo de categorizar a fama se torna mais complicado. As regras do Grammy atualmente dizem que as indicações dependem de saber se "o artista alcançou um avanço ou proeminência" - e delega essa determinação a um comitê de triagem.

Artistas elegíveis devem ter lançado pelo menos cinco singles ou um álbum, mas não há mais um máximo. É por isso que alguém como, por exemplo, Sabrina Carpenter - que estourou com Espresso - concorreu ao troféu de Artista Revelação em 2025, apesar de estar em seu sexto lançamento de álbum.

Neste ano, a categoria também foi expandida para incluir artistas que participaram de indicados anteriores a Álbum do Ano, desde que eles representem menos de 20% das músicas do álbum.

Quando é o Grammy 2026?

O Grammy será realizado em 1º de fevereiro na Crypto.com Arena em Los Angeles.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial.