Grammy 2023: Gal Gosta e Erasmo Carlos ganham homenagem em premiação internacional

No último domingo (5), aconteceu a noite da premiação mais importante da música, o Grammy 2023. Durante a programação, Erasmo Carlos e Gal Gosta foram homenageados no momento "in memoriam", reservado para homenagear os artistas que morreram em 2022.

Os brasileiros apareceram no telão da premiação em Los Angeles (EUA), junto com Jeff Beck, Takeoff, David Crosby e outros nomes da música.

Erasmo morreu em 22 de novembro, no Rio de Janeiro, aos 81 anos. A causa da morte foi um quadro de paniculite complicada por sepse de origem cutânea, uma inflamação na pele. Ele já estava internado no hospital Barra D'Or há duas semanas antes do falecimento.

Já Gal Costa morreu dias antes, em 9 de novembro, aos 77 anos. A confirmação da morte foi uma surpresa aos fãs, mesmo que ela estivesse com a agenda de shows suspensa depois de passar por uma cirurgia para retirar um nódulo na fossa nasal direita, em setembro.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)