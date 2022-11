Grag Queen: drag brasileira conquista prêmio e lança música no Reino Unido; confira

A Drag Queen Grag Queen recebeu nesta sexta-feira, 25, prêmio de honra ao se apresentar na abertura do evento que comemora os 50 anos do orgulho LGBTQIA+ no Reino Unido, organizado pela revista "Gay Times Honors". A cantora também lançou a música "Future Is Queer" em performance inédita no evento.

Grag Queen é uma das principais revelações da música brasileira e mostrou para o que veio, tendo repercussão internacional. Entusiasmada agradeceu a premiação "Estar aqui esta noite é algo muito poderoso. Receber este reconhecimento me faz sentir como se eu pudesse atingir tudo o que sonhei e inspirar cada vez mais pessoas. Sou muito grata à Gay Times por isso", comemora Grag Queen.

A música já está em todas as plataformas digitais e foi composta por Leland, produtor executivo responsável por alguns dos hits de Selena Gomez, BTS, Ariana Grande e Charli XCX. Ele também assinou "You Betta", primeira faixa em inglês de Grag Queen. Além de trabalhar em "RuPaul's Drag Race" e na primeira 1ª temporada de "Queen Of the Universe", onde Grag Queen venceu a competição contra 14 rainhas de 10 países.

A música está disponível no Youtube, assista:

Mais sobre a cerimônia de premiação e a apresentação de Grag Queen é possível conferir no instagram da cantora: