Gracyanne Barbosa está vivendo um affair com João Vicente de Castro, diz portal

Os nomes de Gracyanne Barbosa e João Vicente de Castro movimentaram as redes sociais nesta quinta-feira (16), após novos rumores sobre um possível romance entre os dois. De acordo com o site Metrópoles, o affair teria começado em abril, cerca de dois meses após a influenciadora deixar o Big Brother Brasil.

No entanto, Gracyanne Barbosa, de 42 anos, desmentiu os rumores de que estaria vivendo se relacionando com João Vicente de Castro, também de 42. “Não temos nenhum tipo de affair. O conheço de vista”, disse a musa fitness em entrevista à revista Quem. O ator também conversou com o veículo e negou qualquer envolvimento amoroso com Gracyanne. Segundo ele, os boatos não passam de especulação: “É uma das coisas mais loucas que ouvi na minha vida”.

Falas contraditórias e rumores alimentam especulações

O programa Fofocalizando, do SBT, afirmou que a ex-esposa de Belo estaria “conhecendo melhor” o ator, e que ele teria aguardado até que ela superasse o fim do relacionamento com o pagodeiro. “Ele esperou um ano por mim. Não diria romance ainda, mas agora estou disposta e com o coração aberto. Antes não estava, estou esperando o divórcio sair. Ele esperou um ano e demonstrou querendo dar certo. Estamos indo com muita leveza e muita calma”, afirmou Gracyanne ao programa.

No entanto, em outro momento, a influenciadora negou ter falado sobre João ao programa. “Não sei de onde surgiu isso. Não falei nada sobre ele [João] ao programa. O conheço de vista. Admiro o trabalho, mas apenas isso”, garantiu ela.

Gracyanne fala sobre assalto e novo relacionamento

Mais cedo, Gracyanne Barbosa revelou que foi assaltada e que teve o celular levado. “Levaram meu celular, sim. Não sei [se estão se passando por mim] porque é o mesmo WhatsApp”, relatou à revista Quem.

Ela também confirmou que está conhecendo outra pessoa — mas negou qualquer envolvimento com João Vicente. “Estou com alguém, não estou namorando e não é o João. Ele deve ter dito isso também”, explicou. “Obrigada por ter procurado a verdade”, concluiu.

João Vicente também nega envolvimento

Em conversa por telefone com a Quem, João Vicente de Castro reforçou que não teve nenhum tipo de relação com a influenciadora. “A gente está tentando entender de onde saiu. Realmente, é uma das coisas mais loucas que ouvi na minha vida. Encontrei ela duas vezes. Uma fofa, maravilhosa, mas nunca beijei. Fiquei muito surpreso. Queria saber de onde veio isso. Acho ela uma querida, mas nunca ficamos”, afirmou o ator.