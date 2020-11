Governo do Estado e Diretoria do Círio emitem nota de pesar pelo falecimento de João Carlos Pereira

O governo do estado do Pará emitiu nota de pesar pelo falecimento do cronista, escritor, jornalista e historiador João Carlos Peireira, que faleceu na madrugada desta terça-feira, 10, vítima da Covid-19. A Diretoria da Festa de Nossa Senhora de Nazaré também emitiu nota denominando-o como "maior autoridade em assuntos da festa do Círio e da devoção à Nossa Senhora de Nazaré". Enquanto a Universidade da Amazônia (Unama), onde João Carlos lecionava, decretou luto de três dias.

Confira a íntegra da nota do governo do estado:

"O Governo do Pará lamenta com profundo pesar o falecimento do professor, jornalista e historiador João Carlos Pereira, na madrugada desta terça-feira (10), em Belém.

Cronista culto, inteligente e talentoso, registrou o cotidiano de personagens e paisagens de Belém com rara sensibilidade. Membro da Academia Paraense de Letras, João Carlos foi um dos maiores pesquisadores da história do Círio de Nazaré.

A ausência de sua presença generosa e luminosa deixará irreparável vazio no cenário da comunicação, da educação e das letras no Pará.

O Governo do Pará registra sua solidariedade aos familiares e amigos neste momento de partida e dor".

Diretoria da Festa

A Diretoria da Festa também despediu-se "de um grande amigo" por meio de nota, exaltando o profundo conhecimento do cronista sobre os assuntos do Círio de Nazaré e menciona que ele estava escrevendo um livro sobre a história da festa religiosa, que teria pelo menos dois volumes dado o grande volume de informações que estava reunindo.

"A Diretoria da Festa despede-se de João Carlos Pereira com grande dor e reconhecimento pela sua amizade, sua contribuição desinteressada à festa anual que marca a fé dos paraenses em Nossa Senhora de Nazaré", diz trecho da nota, que finaliza: "Obrigado, João Carlos, a sua passagem pela terra não foi em vão".

Unama

A nota de pesar da Unama destaca o currículo do professor João Carlos, que era mestre em Estudos Literários e membro da Academia Paraense de Letras e anuncia o luto oficial de três dias na instituição em homenagem a ele.

Confira a íntegra:

"A Universidade da Amazônia comunica, com enorme pesar, o falecimento do seu docente João Carlos Pereira, ocorrido nesta terça-feira (10/11/2020), em consequência de complicações da covid-19.

Natural de Belém, professor, mestre em Estudos Literários, jornalista, escritor, membro da Academia Paraense de Letras (APL), João Carlos Pereira dedicou a vida à educação e à cultura. Cronista, traduziu em palavras os sentimentos humanos, o cotidiano, o amor, a vida.

Devoto de Nossa Senhora, João Carlos se destacou como um profundo conhecedor do Círio de Nazaré, a maior manifestação religiosa do povo paraense. Em um de seus últimos textos, sobre a Semana Santa de 2020, escreveu: 'Na ausência do povo, a certeza de que Deus não sumiu'.

Neste momento de dor, a Unama se solidariza com os familiares, amigos e alunos do professor João Carlos Pereira, que deixa um legado de conhecimento e muitas saudades.

Informamos que está decretado o luto oficial de três dias na Unama, em homenagem à memória do professor".

Leia também: A última crônica que João Carlos Pereira escreveu no leito do hospital