Governador Helder Barbalho confirma Manu Batidão como uma das atrações dos 408 anos de Belém

O governador Helder Barbalho confirmou que a cantora Manu Batidão será uma das atrações do aniversário de 408 anos de Belém no dia 12 de janeiro.

O anúncio foi feito na noite desta sexta-feira (05), pelas redes sociais do governador. Helder também anunciou que o show será realizado no estacionamento do estádio Mangueirão.

VEJA MAIS

Também em homenagem ao aniversário da capital paraense, a cantora Fafá de Belém e a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP) apresentarão o concerto "A Sinfonia dos Dois Mundos”. O evento será gratuito e os ingressos estarão disponíveis a partir das 9h do dia 12, na bilheteria do Theatro da Paz.