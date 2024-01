Governador Helder Barbalho corta o cabelo em ação cidadã pelo aniversário de Ananindeua; Vídeo

O governador do Estado, Helder Barbalho, participou de uma das ações de cidadania em razão do aniversário de Ananindeua, que acontece nesta quarta-feira, 3, e aproveitou a oportunidade para cortar o cabelo durante a programação.

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, Helder aparece renovando o visual em uma barbearia no conjunto PAAR, bairro Maguari. "Eu estou com o nosso querido Vicente, que é de Águas Lindas, uma referência aqui, barbeiro top de Ananindeua. Estou dando um tapa no visual para já começar o ano show de bola", comenta o governador.

"Bora trabalhar com novo visual", brinca o chefe de Estado com o próprio slogan de governo "Bora trabalhar".

A ação de cidadania ocorre desde as primeiras horas da manhã, no conjunto PAAR, em Ananindeua. Além disso, a comemoração pelo aniversário de 80 anos no município, no bairro, contou com o oferecimento de uma série de serviços sociais, como emissão de documentos, além de serviços em saúde, como consultas.