Ananindeua 80 anos: prefeito Daniel Santos destaca avanços em Saúde e Infraestrutura

Nesta quarta-feira, 3, Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, comemora 80 anos de fundação. Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, o prefeito, Daniel Santos, fala das conquistas do município nos últimos anos, com destaque para a área da saúde, na qual a cidade recebe o título de melhor atenção básica do Brasil, pela nota 9.4 no índice 'Saúde da Família', do Ministério da Saúde. Ele também destaca o desenvolvimento em infraestrutura urbana. Confira a entrevista na íntegra.

A Conferência da ONU sobre mudanças climáticas, a COP-30, vai ocorrer em Belém, em 2025. Por conta da proximidade com Ananindeua, a cidade também será impactada pelo grande evento. Há algum planejamento para a COP?

Ananindeua tem um planejamento mesmo antes da COP. Nós investimos muito no saneamento básico, fizemos a macrodrenagem dos principais canais da cidade, interligando a cidade através de vias nestes canais também. Requalificamos as principais vias e espaços de lazer; criamos novos espaços de lazer, dando a oportunidade para que pessoas possam visitar a cidade. Por exemplo, a inauguração recente da Orla de Ananindeua, espaço que fomenta o desenvolvimento e o turismo local. Fizemos questão de levar essa obra para um bairro que já esteve entre os maiores índices de criminalidade do país, que é o Icuí, ressignificando a vida da população. Vamos entregar no dia 15 de março o parque cultural Vila Maguari, que é uma obra muito emblemática, porque é no local onde a cidade nasceu, no antigo curtume Maguari. Lá vai ter teatro, com possibilidade de receber eventos durante a COP. A cidade está se preparando, sim, mas não só pensando na COP, pensando em deixar um legado para a cidade e para toda a RMB.

Como a administração de Ananindeua pensa os desafios para lidar com os resíduos sólidos na Grande Belém?

Nós criamos um programa que é o Ananindeua Mais Limpa, desde o começo da nossa gestão. Nós intensificamos as equipes de recolhimento de lixo doméstico, de entulho, de varrição da cidade, permitindo que a gente viva numa cidade mais limpa, mais organizada, reforçando também o papel do cidadão nisso, por isso também temos mantido ações educativas. Além disso, tem se falado da reabertura do Lixão do Aurá e a gente é contrário a isso, seria um retrocesso. O que temos feito é trabalhado em conjunto com o Estado, por meio de um Grupo de Trabalho, e ao fim de 15 meses nós devemos apresentar uma solução para a deposição final do lixo. Tenho certeza de que vamos construir uma solução conjunta.

VEJA MAIS

No quesito Saúde, quais foram os avanços que o aparelho municipal teve nos últimos tempos e que a população vai poder usufruir em 2024?

Ananindeua, se comparada a grandes municípios do país, tem a melhor nota no índice 'Saúde da Família', do Ministério da Saúde, que mede a qualidade da atenção básica. Ananindeua tem a nota 9.4, que confere à cidade a melhor atenção básica do Brasil e isso é fruto de várias frentes de atuação. Destaco a reforma de 51 unidades de saúde (temos mais 19 em obras), a interconexão por meio de fibra óptica dessas unidades, que faz com que cada paciente tenha um prontuário eletrônico, para ser atendido com mais agilidade. Nós criamos duas policlínicas e vamos entregar, no aniversário da cidade, um Super Centro de Saúde, que funciona parecido com a policlínica, mas com o diferencial de ter a primeira ótica pelo SUS - o paciente se consulta com o oftalmologista e já sai com a receita, escolhe o modelo do óculos que ele quer e já sai com o óculos. Nós entregamos duas novas Unidades de Pronto Atendimento, uma no Guanabara e outra em Águas Lindas. Vamos entregar, ainda neste primeiro semestre, a do PAAR e a do Jaderlândia e vamos entregar, em fevereiro, o primeiro Hospital Municipal de Ananindeua, que atenderá média e alta complexidade.

A Prefeitura de Ananindeua tem planos de reforma e utilização do Ginásio Abacatão para 2024?

Nós estamos em fase de projeto, vendo o que melhor atenderia à cidade. São duas frentes: ou uma reforma ampla no Abacatão, para que ele tenha condições de receber eventos de grande porte, ou a construção de um novo ginásio naquele local. Estamos avaliando os custos, porque se o custo da reforma ficar muito próximo ao custo de uma obra nova, nós vamos optar pela construção. Devemos tomar uma decisão até o final deste semestre.

A cidade de Ananindeua não possui um clube disputando o Campeonato Paraense. Há planos de investir no patrocínio de clubes de futebol profissional?

A Prefeitura, neste mandato, preferiu investir em atletas. Já patrocinamos mais de 220 atletas em várias modalidades esportivas e também temos um foco muito grande em projetos sociais para inclusão da população. Um deles é o Bom de Bola, que é um projeto contínuo que atende cerca de 700 alunos da rede municipal. Nós temos dois polos onde realizamos modalidades com nossos idosos e, recentemente, abrimos o projeto Raquete do Futuro, que é realizado na quadra que foi entregue na Orla de Ananindeua, que é onde os alunos de escola pública praticam tênis.