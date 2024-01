Ananindeua recebe ação de saúde e cidadania em comemoração aos 80 anos

O município de Ananindeua completa 80 anos e a população recebeu diversos atendimentos, nesta quarta-feira (3), entre ações de saúde e cidadania, no canteiro do Paar, próximo à feira. A ação faz parte da primeira edição do “Governo do Pará nos Bairros” e realizou cerca de 30 mil atendimentos.

Além das consultas e produção de óculos de grau, a ação ofertou atendimentos médicos e odontológicos, emissão de documentos, palestras educativas, divulgação e promoção da doação de sangue, distribuição de cestas de alimentação, enxovais, máquinas de costura, cadastros para casamento comunitário, serviços veterinários do projeto ParáPet (castração, vacinação e consulta para animais de estimação), oficinas de gastronomia, corte de cabelo, design de sobrancelha, orientação jurídica, cadastro de empreendedor, acesso à Carteira de Trabalho Digital, ações educativas para crianças sobre comportamento seguro no trânsito e atrações culturais.

O autônomo Ricardo Antônio levou a família para usufruir dos serviços disponíveis durante o evento. "Renovei minha certidão de nascimento e minha identidade. Aproveitei a oportunidade para realizar uma consulta oftalmológica, já que faz bastante tempo desde a última vez que me consultei", relatou Ricardo.

A professora Eliete Alves acompanhou o filho, Eduardo, de 6 anos, para um corte de cabelo e aproveitou para mudar o visual também. "Trouxe meu filho para cortar o cabelo e pretendo aproveitar para cortar o meu também. Iniciativas como essas são fundamentais para a comunidade, especialmente para aqueles que enfrentam limitações financeiras e não podem usufruir desses cuidados regularmente", afirmou Eliete.

O dia foi bastante benéfico para Jeida Rosana, cuidadora, que aproveitou a oportunidade para se vacinar e também para cuidar das sobrancelhas. "Essa ação está sendo de grande ajuda para muitas pessoas que não podem arcar com esses serviços rotineiramente. Assim que soube que havia design de sobrancelhas, aproveitei logo", afirmou Jeida.

A ação contou com a presença do governador Helder Barbalho, a vice-governadora Hana Ghassan, a primeira-dama Daniela Barbalho e demais autoridades estaduais e municipais.

"É uma satisfação enorme poder, no aniversário de Ananindeua, junto com a nossa vice-governadora Hana, realizar inúmera ações do Governo do Pará aqui no município. Fizemos hoje a maior entrega de regularização fundiária da cidade nos bairros de Jaderlândia e Guanabara. E também, esta grande ação de saúde e cidadania no bairro do Paar. Ainda no dia de hoje, estaremos entregando o campus da Universidade do Estado do Pará, em Ananindeua. Uma demanda histórica da cidade, pois muitos jovens precisam se deslocar até Belém para o ensino superior e com este campus nós estamos viabilizando com que a estrutura física da Uepa possa estar presente aqui, com ofertas de ensino superior. Além disso, estaremos entregando também uma grande avenida no bairro do Icuí, na Santa Fé. Um grande dia e de muito trabalho e parceria para que nós possamos trabalhar juntos em favor do município. Vamos continuar ao longo do mês de janeiro entregando obras e benefícios, comemorando os 80 anos dessa querida e amada cidade", pontuou o governador Helder Barbalho.

Ação integrada - Mais de 15 órgãos e secretarias de governo estiveram diretamente envolvidas no “Governo do Pará nos Bairros”, como as secretarias de Planejamento e Administração (Seplad); de Articulação da Cidadania (Seac); de Saúde Pública (Sespa); de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster); Fundação de Telecomunicações do Pará (Funtelpa); Polícia Militar do Pará (PM/PA); Polícia Civil do Pará (PC/PA), Corpo de Bombeiros Militares (CBMPA); Departamento de Trânsito (Detran); Defensoria Pública do Estado (DPE); Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa); Companhia de Habitação do Pará (Cohab); Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae); Hemopa e Banpará.

Em breve, outras localidades serão contempladas com as ações do “Governo do Pará nos bairros”. Mais informações serão divulgadas nas redes sociais da Seac.