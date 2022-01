Golpe de 64 é tema de espetáculo teatral

O grupo “Cia Aurora” encena, amanhã, 26, e quinta-feira, 27, o espetáculo “Era uma vez em um bar”, no teatro Experimental, Waldemar Henrique, às 20 horas. Com ingressos no valor promocional de R$ 15,00 nas compras antecipadas.

A produção busca trazer uma narrativa densa e provocante sobre um grupo de guerrilheiros que, com medo da repressão no golpe de 64, buscam abrigo em um pequeno bar de um interior do Brasil e aos poucos vão revelando uns para os outros, seus sonhos perdidos, metas, medos e anseios.

O espetáculo teatral escrito por Isaac J. Serrão e produzido Por Bruno Ferreira e Henrique Moraes, marca a volta aos palcos de um narrativa autoral que brinca com os fatos históricos e, ao mesmo tempo, mostra o quanto esses fatos ainda têm efeito no nosso dia a dia. O objetivo é provocar no espectador a reflexão sobre suas ações e seus anseios, trazendo a indagação sobre ser oprimido ou o opressor.

“O trabalho de direção foi extremamente prazeroso e desafiador. Esse espetáculo foi também escrito por mim e ele foi o maior que já construí. Acredito que ele é o que mais traz uma identidade, uma marca do gênero que nós gostamos de trabalhar. Passar todas as ideias para o palco foi um trabalho dos sonhos, sabe? Como ver um livro ganhando vida. E tudo isso foi possível pela excelente equipe de produção que consegue fazer muito com coisas extremamente simples”, explicou Isaac.

O diretor e escritor do espetáculo conta sobre o amor por histórias reais levadas ao mundo do imaginário. “Sempre fui muito fã de fantasia, de histórias com personagens extremamente corajosos e humanos, colocados para enfrentar coisas fora da caixinha. Acredito que escrever é um grande “e se?”: e se um casal decidisse comemorar seu aniversário de casamento envenenando as pessoas? E se uma moça fosse prometida em casamento ao boto? Acho que a arte nos proporciona muito isso”, analisou Isaac J. Serrão.

“Era uma vez em um bar” tem no elenco: Caio Nepomuceno, Vitor Duarte, Lily Bandeira, Gabriela Nepomuceno, Bruno Ferreira, Henrique Moraes, Bianca Roma, Jessyca Batista, Woshy Freitas, Alinne Pimentel e a participação especial de Moisés Delgado. Na preparação, tem Luana e Beatriz Maia (coreografia de cena), André Launé, Vinicius Melo, Vitória Barbosa, Glauber Novaes, Kainã Freire, Carlos Gabriel e Pyetra Tamires.

A “Cia Aurora” nasceu de forma amadora no teatro de rua do bairro da Condor e já tem sete anos de existência. Já encenou vários espetáculos, entre eles, o infantil “A índia”, em 2016, os de fantasia adulta como “A mansão no fim da rua!”, de 2019, “A culpa é sua!”, exibido de 2017 a 2021, e “Bang, Bang,Você morreu?”, disponível entre 2019 a 2021.