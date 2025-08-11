Capa Jornal Amazônia
Cultura

Gloria Perez celebra Daniella no dia em que a filha faria 55 anos

Estadão Conteúdo

Gloria Perez celebrou nesta segunda-feira, 11, o que seria o aniversário de 55 anos de sua filha, a atriz Daniella Perez, que foi morta em 1992, aos 22 anos, vítima de uma emboscada planejada pelo seu então colega de elenco Guilherme de Pádua e a mulher do ator, Paula Thomaz.

"Você nasce em mim todos os dias", escreveu Gloria, compartilhando um vídeo com fotos da filha bebê, na infância e também na juventude. Daniella nasceu em 11 de agosto de 1970.

Quando foi morta, Daniella estava no ar no horário nobre da Globo como a personagem Yasmin na então novela das oito De Corpo e Alma, criada por sua mãe e dirigida por Roberto Talma.

A autora de novela ganhou o apoio de colegas de profissão nos comentários. "Dani inesquecível", escreveu Cláudia Abreu. "Um beijo com muito carinho, Glória. E viva a Dani para sempre", comentou Sílvia Buarque. "Um beijo e um abraço apertado, querida", completou Ana Beatriz Nogueira. Danielle Winits também comentou a homenagem de Gloria Perez com emojis de coração e o símbolo do infinito.

Como Daniella Perez morreu?

O corpo de Daniella Perez foi encontrado em um matagal na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ela foi golpeada com 18 facadas, que atingiram seu pulmão, coração e pescoço. O crime teria sido motivado por inveja, cobiça e vingança, pois Guilherme de Pádua assediava Daniella em busca de uma maior participação de seu personagem na novela De Corpo e Alma.

Pádua foi condenado a 19 anos de prisão e Paula, a 18 anos e seis meses. Após sete anos da pena, os dois foram colocados em liberdade condicional. As autoridades policiais descobriram que o ator e a mulher estavam envolvidos no assassinato graças a uma testemunha que anotou a placa do carro vista no local do crime.

O caso foi relembrado na série documental Pacto Brutal - O Assassinato de Daniella Perez, da HBO Max, que estreou em 2022, com depoimentos fortes de Glória Perez, familiares, amigos e do marido de Daniella na época, Raul Gazolla. Guilherme de Pádua morreu aos 53 anos, em 6 de novembro do mesmo ano, em Belo Horizonte, vítima de um infarto.

Gloria Perez perdeu outro filho

Dez anos após assassinato de Daniella Perez, em 2002, Gloria perdeu outro filho, Rafael Perez, que na época tinha 25 anos e sofreu complicações após uma cirurgia. Seu único filho vivo é Rodrigo Ferrante Perez, atualmente com 52 anos. Os três filhos da autora de 76 anos são frutos do casamento dela com o engenheiro Luiz Carlos Saupiquet Perez, falecido em 1994.

