Globo se pronuncia após alfinetadas a Band e HBO Max em evento para o mercado publicitário

Estadão Conteúdo

O evento publicitário de novidades da Rede Globo, o Upfront Globo 2026, gerou burburinhos nas redes sociais após falas que alfinetaram concorrentes como a Band e a HBO Max. Em resposta, a emissora afirmou que a comparação não significa o "desmerecimento do trabalho de outros players e profissionais". "Pelo contrário: em um mercado saudável, há consideração pelo trabalho realizado pela concorrência, que valoriza a excelência coletiva e impulsiona toda a indústria", respondeu, em comunicado veiculado à imprensa e enviado ao Estadão.

Os comentários foram feitos sobre o Masterchef, reality culinário da Band, e Beleza Fatal, novela da HBO Max criado por Raphael Montes.

O que aconteceu?

Eduardo Sterblich, responsável pela apresentação do evento, disse, sobre a novela Beleza Fatal, grande sucesso da HBO Max de 2025: "A média de Vale Tudo é de mais de 29 milhões de espectadores por dia, sem contar quem vê pelo Globoplay. O recorde daquela beleza de novela da Bebel da 25 de Março é de menos de 2 milhões. É triste."

Ele se refere à Bebel de Paraíso Tropical, novela de 2007 da emissora, que comparou com a personagem Lola, vivida por Camila Pitanga na obra da HBO. O streaming respondeu às críticas através das redes sociais, confira aqui.

Sobre o reality culinário da Band, a chef Renata Vanzetto, mentora de Chef de Alto Nível da Globo comentou que um episódio de Chef de Alto Nível deu "mais audiência do que todas as temporadas de Masterchef juntas."

Nas redes sociais, internautas criticaram o posicionamento da emissora. "Beleza Fatal é basicamente tudo que a Globo tentou fazer nas suas novelas nos últimos anos e não conseguiu. Personagens cativantes, uma mocinha boa, uma excelente vilã carismática e ótimos atores no elenco", disse uma.

Confira o pronunciamento completo da Globo

"O UPFRONT 2026 da Globo, realizado no Ibirapuera, apresentou para o mercado publicitário conteúdos e dados de audiência que nos dão muito orgulho. Como é um evento para o mercado, é esperado que se fale em performance, o que dá transparência e contexto para tomadas de decisão de negócio.

Fazer comparações entre conteúdos, emissoras e plataformas não significa, em hipótese alguma, o desmerecimento do trabalho de outros players e profissionais. Pelo contrário: em um mercado saudável, há consideração pelo trabalho realizado pela concorrência, que valoriza a excelência coletiva e impulsiona toda a indústria. E porque acredita nisso, a Globo tem sistematicamente homenageado talentos de outras emissoras em seus programas.

Nenhum outro veículo tem seus dados de audiência tão expostos e debatidos como a Globo. E nós consideramos isso como parte da relevância que construímos todo dia com o público."

