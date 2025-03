Globo não vai transmitir show de Justin Timberlake no Lollapalooza

O show de Justin Timberlake no Lollapalooza 2025 não será transmitido na TV e no streaming. A informação foi divulgada pela Globo, que explicou o porquê da situação.

Segundo nota oficial da emissora, que engloba também o Multishow, Bis e Globoplay, o show "não poderá ser exibido pois a produção do festival não conseguiu viabilizar os direitos de transmissão". Ainda é informado que, no horário, será exibida a apresentação do Sepultura, no palco Mikes Ice.

Justin Timberlake era considerado o principal artista a se apresentar neste domingo, 30, dia de encerramento do festival Lollapalooza em São Paulo em 2025.