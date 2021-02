Globo já busca competidores para novo 'No Limite', diz colunista

O programa “No Limite” deve voltar em breve. O primeiro reality do Brasil, que entrou no ar em julho de 2000, era comandado por Zeca Camargo e teve apenas quatro temporadas. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, a Globo já está trabalhando para trazer o show de volta.

Os produtores estariam correndo atrás de competidores e da locação ideal, em uma praia nordestina. O lugar precisa ser isolado, mas que tenha próximo um lugar com infraestrutura para abrigar o time de mais de 50 pessoas. O nome do apresentador ainda é sigilo, mas as apostas apontam para o nome de Marcos Mion.