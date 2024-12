Globo de Ouro 2025: Conheça os doramas indicados a 'Melhor Série de Drama'

Dois doramas estão concorrendo na categoria de "Melhor Série de Drama" do Globo de Ouro de 2025: "Round 6" e o J-Drama "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão". A primeira, um K-Drama, é a série mais assistida da Netflix, segundo a própria empresa.

Confira os detalhes de "Round 6" e "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão":

"Round 6"

"Round 6" é uma série sul-coreana que conta a história de pessoas sem dinheiro e desesperadas por conta da sua situação financeira. Elas recebem um convite misterioso para participar de um jogo que tem como inspiração algumas brincadeiras infantis. As pessoas aceitam o convite, mas acabam descobrindo depois que se trata de um jogo sádico e mortal, em que eles terão que lutar para sobreviver. O vencedor do jogo levará um prêmio milionário e poderá resolver a vida. Mas os organizadores farão de tudo para que isso não aconteça.

A primeira temporada conta com 9 episódios, com média de duração de 50 minutos. A Netflix vai lançar a segunda temporada no dia 26 de dezembro. A classificação indicativa da série classificada como suspense é de 18 anos.

O K-Drama conta com Lee Jung-jae, Lee Byung-hun e Yim Si-wan no elenco.

"Xógum: A Gloriosa Saga do Japão"

"Xógum: A Gloriosa Saga do Japão" se passa em um período histórico e acompanha a experiência de um marinheiro britânico que naufragou no litoral japonês, enquanto o país vive o início de uma guerra civil. Jack Blackthorne (Cosmo Jarvis) vivencia vários conflitos políticos e armamentistas, em que terá que saber como sobreviver neste país desconhecido por ele. Com este objetivo, ele será usado como peão pelo Lord Toranaga (Hiroyuki Sanada), líder japonês, que deseja ser Shogun, que é o mais alto escalão de governante. A história explora o universo dos samurais e das gueixas, além de mostrar um país dividido pela religião e pela política e retratar as invasões de outros países, assim como as grandes navegações.

A primeira temporada do J-Drama conta com 10 episódios, com duração média de 60 minutos.

Os atores principais são: Hiroyuki Sanada e Cosmo Jarvis. Sanada também está indicado na categoria Melhor Ator em Série de Drama. O ator japonês de 64 anos participou de diversas produções hollywoodianas, como "O Último Samurai" e "John Wick 4: Baba Yaga".

O dorama está disponível na Disney+. A plataforma classificou a série de Drama, Ação e Aventura para ser assistida por pessoas maiores de 16 anos.

