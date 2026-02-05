Globo apresenta William Bonner no 'Globo Repórter' e divulga novidades para o jornalismo

O Globo Repórter volta à grade da TV Globo no próximo dia 20 de fevereiro com a já anunciada presença de William Bonner na apresentação, ao lado de Sandra Annenberg. Em um evento na tarde desta quinta-feira (5), em São Paulo, a emissora divulgou outras novidades que serão implementadas em seu jornalismo neste ano.

No ar há 53 anos, o Globo Repórter terá uma cara e um cenário mais informais. Bonner, que está há 40 anos na Globo e deixou a apresentação do Jornal Nacional em 31 de outubro, após 29 anos no comando do telejornal, vai aparecer sentado em uma espécie de "sala de casa", como Sandra Annenberg definiu. O novo cenário, instalado provisoriamente em São Paulo, contará também com novos recursos visuais.

O objetivo é dar um tom de conversa entre Sandra, Bonner e os telespectadores. Em busca dessa informalidade, os apresentadores aboliram o teleprompter, aparelho que auxilia na leitura do texto. Um piloto (programa teste) foi gravado recentemente.

"Foi muito divertido, sobretudo porque erramos bastante. A única vez que trabalhei sem teleprompter foi na cobertura da tragédia do Rio Grande do Sul. É uma dinâmica nova", contou Bonner. Ele diz ainda que foi dele a ideia de apresentar o programa sentado, e não em pé como ocorria até então. "Uma mania minha de achar estranho apresentar o programa em pé. Você não convida alguém a aprender alguma coisa com você estando em pé, né?"

Sandra Annenberg, à frente do Globo Repórter desde 2019, parece bastante entrosada com o novo companheiro de programa. "Conheço o Bonner há 35 anos e já trabalhamos juntos algumas vezes ao longo desse tempo", diz a jornalista.

Bonner revela que "há muito tempo" pediu que a Globo o transferisse para o Globo Repórter, já que estava cansado do jornalismo diário. "Eu não dormia mais direito, talvez cinco ou cinco horas e meia por noite. Estava sempre ligado no JN ou na Globo", diz.

Sandra, no entanto, vinda do Jornal Hoje, teve preferência no passado. "Quando ela assumiu o programa, ela me mandou uma mensagem: Cheguei", conta Bonner.

Os dois primeiros programas da nova temporada do Globo Repórter serão dedicados à cidade de Nova York, com reportagem conduzida por Nilson Klava, jornalista que recentemente se tornou correspondente da Globo na cidade americana.

Tanto Sandra quanto Bonner farão reportagens para o programa. Sandra, por exemplo, já gravou uma da série Personalidades, com o cantor João Gomes. Ela esteve em cidades pernambucanas para contar histórias do astro do piseiro.

"Ele não esperava ser cantor. Começou a brincar, fazer pequenos vídeos, e quando viu, tinha virado o que virou", adianta Sandra.

'Eleições são a nossa Copa'

Para além da estreia de Bonner no Globo Repórter, a emissora apostará muito mais em conteúdo do que em grandes mudanças estruturais para seu jornalismo. Neste ano, a emissora já transmitiu o Globo de Ouro e, em março, terá o Oscar 2026, com grande expectativa em relação ao filme O Agente Secreto, que concorre nas categorias Melhor Filme, Filme Internacional, Direção de Elenco e Melhor Ator para Wagner Moura.

No entanto, para o jornalismo da emissora, o grande evento de 2026 são as eleições, em outubro. "Nossa Copa são as eleições", diz Renata Lo Prete, apresentadora do Jornal da Globo.

A grande mudança é a de que os debates serão transmitidos mais cedo pela primeira vez na Globo, logo após o Jornal Nacional - nesses dias não haverá exibição da novela das nove.

"Era uma demanda dos profissionais que cobrem as eleições e do público", diz Lo Prete. As sabatinas dos candidatos à Presidência da República terão um programa próprio, apresentado por Cesar Tralli e Renata Vasconcellos. Se houver segundo turno, a condução será de Lo Prete.

A GloboNews e o g1, os aniversariantes do ano - o primeiro completa 30 e o segundo, 20 - farão uma cobertura integrada, com a ampliação do uso do ambiente digital. A GloboNews vai ganhar dois novos estúdios: um de telejornal e outro em formato de arena, para debates. Eles funcionarão no antigo espaço do Jornal Nacional. Ambos vão reforçar o trabalho no período de eleições.

Para Renata Lo Prete, que conduziu o encontro com os jornalistas na tarde desta quinta-feira, o mais importante de tudo são os princípios do jornalismo. "No momento em que, de maneira geral, a confiança nas instituições está declinante, precisamos de um trabalho contínuo. Um jornalismo 100% comprometido, com apuração ampla, plural e com checagem dos fatos."

As novidades no Fantástico

O Fantástico, programa dominical de variedades, também há 53 anos no ar, seguirá com apresentação de Maju Coutinho e Poliana Abritta, que estarão mais presentes em reportagens.

Maju estará à frente do quadro Delivery com Maju, no qual pedirá comida e, ao receber o entregador, o convidará para um bate-papo. O quadro será gravado em diferentes capitais do País, além da América Latina. "Queremos saber o que pensam nossos vizinhos", diz a jornalista.

Poliana, por sua vez, vai para o Texas para falar sobre avanços no tratamento do câncer. Ela ainda vai estrear uma nova temporada de Essa tal de..., desta vez abordando a adolescência.

O quadro do influenciador Felca, que ganhou destaque em 2025 ao denunciar a sexualização de crianças e adolescentes nas redes sociais, foi confirmado. Um dos temas abordados será fobia social. Felca contará com o apoio de especialistas em saúde mental para gerar o conteúdo que será apresentado no programa.

A segunda temporada de Pode Perguntar, na qual personalidades são entrevistadas por um grupo de pessoas com autismo, também está garantida. Tatá Werneck e Matheus Nachtergaele serão os primeiros convidados.

Caco Barcellos terá dois quadros. Em um deles, mostrará os desafios que jornalistas enfrentam atualmente no Brasil e no mundo para produzirem conteúdo frente ao avanço do autoritarismo. O veterano ainda comandará um reality show para descobrir novos jornalistas brasileiros.

Novos documentários

A emissora quer aumentar sua produção de documentários. Desde 2020, o departamento de jornalismo da Globo já produziu cerca de 20, como Vida de Rodeio, em oito episódios, e Quebra de Julgamento, que entrou no ar recentemente sobre o cirurgião João Couto Neto, acusado de causar a morte de ao menos 40 pacientes. A GloboNews, por sua vez, neste período, realizou cerca de 50 produções.

Entre os lançamentos previstos para 2026 está Territórios, que revela como as facções criminosas retalharam o País. Outro, Anatomia do Post, aborda os efeitos nocivos que as redes sociais e o vício em celular trouxeram para as famílias brasileiras. Já Arquivos do Céu mostrará as investigações sobre óvnis, muitas delas sob sigilo. Por fim, Voepass relembra dois anos do acidente aéreo que matou 62 pessoas.

Para 2027, a aposta é um documentário sobre a Amazônia, em uma coprodução com a BBC, feito para ser exibido na TV aberta.