Gisele Bündchen publica mensagem de Ano Novo e mostra novas fotos do filho caçula

Gisele Bündchen publicou um carrossel de fotos em seu Instagram. Na postagem, a modelo adicionou imagens de seu filho mais novo, River, e uma mensagem de Ano Novo.

Além de registros do caçula, Bündchen também compartilhou fotos em família e frases de esperança e renovação. Ela escreveu:

"À medida que o novo ano se inicia, meu coração se enche de gratidão pelos momentos que vivi recarregando as energias com a minha família."

Gisele desejou coisas boas a seus seguidores: "Que este ano lhe traga amor, saúde, paz e novas aventuras. Que você encontre a coragem para honrar o chamado do seu coração e para se conhecer e se amar mais profundamente. Desejo-lhe bênçãos infinitas e uma jornada linda pela frente".

"Que 2026 seja um ano com muitas alegrias e cheio de significado. Enviando muito amor", concluiu.

River é o terceiro filho da modelo, fruto de seu relacionamento com o atleta Joaquim Valente. Além do caçula, nascido em fevereiro de 2025, Gisele também teve dois outros filhos, Benjamin e Vivian, enquanto era casada com Tom Brady.

O ex-casal se separou em 2022 e estiveram juntos durante 13 anos. Segundo o TMZ, Gisele e Joaquim teriam se casado no final de 2025.