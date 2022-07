Gilberto Gil reclama de companhia aérea após instrumentos musicais da família sumirem

Gilberto Gil e sua família, que estão apresentando a turnê "Nós a gente Europa 2022- 80 anos de Gil”, no exterior, não contavam com um problema que aconteceu entre as viagens que o grupo fez nos últimos dias. Na última segunda-feira, 4, após se apresentarem no sábado, 2, no Marrocos, a família embarcou rumo à Alemanha, mas os instrumentos que levavam sumiram. A próxima apresentação deles será nesta terça-feira, 5.

O cantor e patriarca usou as redes sociais para cobrar um posicionamento da companhia aérea a respeito do incidente. "Gil e banda estão desde ontem aguardando os instrumentos para fazer o show hoje em Berlim. @airfrance, onde está nosso equipamento?", disse ele.

Na quinta-feira, 7, a família se apresentará em Perugia, na Itália. As próximas apresentações acontecerão nos dia 14 em Portoroz, Eslovênia, 16 em Antibes, França, 18 em Narbona, França, 20 em Genebra, Suíça, 21 em Barcelona, Espanha, 24 em Bruxelas, Bélgica, 27 em Liverpool, Inglaterra, 30 em Londres, Inglaterra, e 31 em Wiltshire, também na Inglaterra. Gil ainda fará mais dois shows na França, mas sem a turnê em família.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)