Entrada misteriosa de Carla como dummy causou medo em Gil: 'Achei que era Guerra no Brasil’

A atuação de Carla Diaz ao voltar do ‘paredão falso’ na tarde desta quinta-feira (11), surpreendeu a todos os participantes do programa. Ela surgiu vestida de dummy, o assistente do reality show, e mandou que todos os confinados fossem para área externa da casa, o que deixou a maioria assustada com o que poderia ter acontecido.

Gil ‘do Vigor’, foi um dos que ficaram confusos com os comandos e revelou em conversa com Caio, um pouco mais tarde, que ficou com medo da entrada da sister. Chegando imaginar que seria anunciado, por meio do até então, assistante, uma guerra que estaria acontecendo fora do programa.

“Fiquei com medo quando ela entrou. Achei que era guerra no Brasil, que programa tinha acabado”, disse o pernambucano ao sertanejo.

O economista não parece ter ficado muito contente com a volta de Carla. Ele ameaçou indiretamente a atriz de uma ‘cachorrada pesada’ caso ela decidisse confrontá-lo dentro do reality.