Gil diz se sentir ameaçado por Carla após retorno de sister: ‘Vai ter cachorrada pesada'

O retorno de Carla Diaz à casa do ‘BBB 21’ pode sinalizar um novo rumo na edição, principalmente porque durante os dias que a atriz ficou dando aquela ‘espiadinha’ nos brothers, ela pode ter uma visão geral de jogo e dos participantes.

Agora, mais do que nunca, Caio, Gilberto, Rodolffo e Sarah estão preocupados com o quê a sister escutou durante o tempo em que ficou observando o programa de fora e, de que formas isso pode influenciar nos futuros paredões. Por isso, após a chegada de Diaz, os participantes se reuniram no quarto do líder para comentar a reviravolta.

"Bagunçou tudo", diz Caio. Rodolffo concordou e Caio prosseguiu: “Pelo jeito ela sabe de muita coisa”.

Na visão de Sarah, Carla escutou todas as conversas da casa e, por isso, não olhou na cara dela quando retornou à casa. Gil concordou: "Ela está com ódio da gente, obviamente".

“Ódio mortal, vai fazer minha caveira. Se ela vier falar alguma coisa, a cachorrada pesada vai acontecer antes de eu ser eliminado. Se ela tiver que indicar alguém ao paredão vai ser quem? Óbvio, eu”, continuou o economista.

"P*ta que pariu, que rolo, moço", exclamou Rodolffo.