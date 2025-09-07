Gil retoma a turnê 'Tempo Rei' com show em Porto Alegre (RS)

O público de Porto Alegre (RS) teve o privilégio de, no sábado (6), assistir ao show do cantor e compositor baiano Gilberto de retomada da turnê "Tempo Rei" que marca a despedida de Gil dos palcos no país. Foi o primeiro show do artista após a morte da filha, Preta Gil, no dia 20 de julho. Ele compartilhou o momento com o público em um vídeo nas redes sociais.

"Aqui no Estádio do Beira-Rio, recebendo todos vocês. Tantos que já vêm nos acompanhando há muito tempo. Outros tantos que estão chegando pela primeira vez, são os primeiros momentos em que vêm nos encontrar. O melhor lugar do mundo é aqui... E agora... O melhor lugar do mundo é aqui... E agora...", disse Gil no registro.

A apresentação ainda contou com a participação da cantora e compositora Adriana Calcanhotto, que é de Porto Alegre. "Retomada à turnê TempoRei! Obrigado por nos receber de volta com tanto carinho, Porto Alegre! E obrigado, querida @adrianacalcanhotto por estar com a gente na sua terra💙", escreveu Gil em uma publicação de agradecimento.