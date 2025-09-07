Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Gil retoma a turnê 'Tempo Rei' com show em Porto Alegre (RS)

Foi no sábado (6), no primeiro show após a morte da filha dele, Preta Gil, em 20 de julho

Eduardo Rocha
fonte

Gilberto Gil compartilhou emoções ao vivo em show histórico na capital gaúcha, como parte da turnê 'Tempo Rei' (Foto: Instagram / Gilberto Gil)

O público de Porto Alegre (RS) teve o privilégio de, no sábado (6), assistir ao show do cantor e compositor baiano Gilberto de retomada da turnê "Tempo Rei" que marca a despedida de Gil dos palcos no país. Foi o primeiro show do artista após a morte da filha, Preta Gil, no dia 20 de julho. Ele compartilhou o momento com o público em um vídeo nas redes sociais. 

"Aqui no Estádio do Beira-Rio, recebendo todos vocês. Tantos que já vêm nos acompanhando há muito tempo. Outros tantos que estão chegando pela primeira vez, são os primeiros momentos em que vêm nos encontrar. O melhor lugar do mundo é aqui... E agora... O melhor lugar do mundo é aqui... E agora...", disse Gil no registro. 

A apresentação ainda contou com a participação da cantora e compositora Adriana Calcanhotto, que é de Porto Alegre. "Retomada à turnê TempoRei! Obrigado por nos receber de volta com tanto carinho, Porto Alegre! E obrigado, querida @adrianacalcanhotto por estar com a gente na sua terra💙", escreveu Gil em uma publicação de agradecimento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

gilberto gil retoma turnê 'tempo rei' com show em porto alegre (rs)
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Música amazônica, brasilidade e artistas globais marcam os 20 anos do Festival Se Rasgum

Evento realizado hoje terá dois palcos, DJs, ativações culturais e mais de dez horas de programação no Porto Futuro

06.09.25 8h00

FAMOSOS

Fafá de Belém se apresenta em Buenos Aires em homenagem aos 203 anos da Independência do Brasil

Cantora paraense divide o palco com André Mehmari no Teatro Colón, a convite do Itamaraty

05.09.25 20h06

VIXI...

Festival Lambateria 2025 é cancelado por falta de patrocínio, divulga organização

Apesar da suspensão, organização confirmou que haverá edição especial na sexta-feira do Círio, em Belém

05.09.25 19h29

PRESERVAÇÃO

Casarões históricos são renovados e ganham vida com oferta de atividades culturais em Belém

Espaços restaurados valorizam a memória e incentivam a atividade turística e econômica da cidade

05.09.25 16h36

MAIS LIDAS EM CULTURA

CULTURA

Simone Mendes pede desculpas após exibir bandeira do Pará durante show em Manaus: 'falha técnica'

O episódio ocorreu na sexta (5/9), no primeiro dia do festival Sou Manaus Passo a Paço 2025, ao som de “Copo de Veneno”, faixa paraense do gênero tecnomelody

06.09.25 20h48

ESPECIAL

Gaby Amarantos e o Rock Doido que somos: o maior ato pop do tecnobrega paraense

Leia o texto especial do jornalista e ator Leandro Ferreira, analisando "Rock Doido", de Gaby Amarantos.

07.09.25 10h14

NASCIMENTO

Nasce Joaquim, segundo filho de João Gomes e Ary Mirelle

Cantor cancelou show em Minas Gerais para acompanhar o parto. Prefeita da cidade criticou falta de aviso prévio da produção.

07.09.25 11h07

IDENTIDADE

Simone Mendes é criticada por exibir bandeira do Pará durante show no festival Sou Manaus 2025

Cantora projetou símbolo paraense ao som de tecnomelody no dia em que o Amazonas celebra separação do Grão-Pará, o que gerou reação negativa de parte do público

06.09.25 13h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda