Gil do Vigor recebeu discurso de Pedro Bial e se emocionou

Gil do Vigor participou do "Conversa com Bial", na quinta-feira, 10, para lançar sua biografia “Tem que Vigorar”, pela Globo Livros. Além disso, Gil recebeu um discurso surpresa de Pedro Bial.

Fã assíduo do reality, quando criança, o pernambucano se inspirava no apresentador para simular o jogo do Big Brother Brasil com seus brinquedos. “Eu achava que tinha o poder de ser o Pedro Bial. Eu sempre me inspirei em seus discursos para brincar com meus brinquedos e me achava no direito de fazer discursos e guiar aquele jogo”, revela.

No papo, ele também fala sobre histórias de luta, relação com a mãe e o seu futuro na economia e política.