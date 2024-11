Gigi Furtado realiza o show 'Alcione 50 anos' em Belém nesta quinta-feira (21/11)

Os grandes sucessos de Alcione, estrela de primeira grandeza da Música Popular Brasileira, serão interpretados pela cantora paraense Gigi Furtado em uma apresentação que celebra a trajetória musical da artista maranhense. O show “Alcione 50 Anos” será realizado na próxima quinta-feira, 21, na Cervejaria Cabôca, a partir das 21h, com as participações especiais de Karen Francis, Ruth Costa, Diego Xavier e Brenda Moraes.

“Alcione tem um público muito vasto e inúmeros sucessos consagrados. Espero que todos se sintam contemplados nesse show, que saiam de lá dizendo ‘poxa, hoje eu ouvi a minha trilha sonora’”, declara Gigi, que realizou uma seleção cuidadosa para o repertório do show. O passeio musical pela obra de Alcione vai incluir as canções “Figa de Guiné”, dos compositores Nei Lopes e Reginaldo Bessa, de 2010. “Rio Antigo”, de Chico Anysio e Nonato Buzar, de 1979; e “Nem Morta”, de Ivanilton de Souza, Mihail Plopschi e Paulo César Massadas, de 1985.

Gigi Furtado é conhecida do público paraense. Cantora de formação lírica que transita pelos estilos erudito e popular, ela se destaca em shows de MPB, samba, ritmos paraenses, canções nazarenas e ópera, já tendo se apresentado no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Recife e Durban, na África do Sul. Em seu álbum “Kizomba”, de 2021, Gigi estreou como compositora na faixa “Aqueles olhinhos” e trouxe músicas de Paulo César Pinheiro e Márcio Alexandre (Fundo de Quintal), Sol Ferreira, Juliana Sinimbú, Dudu Neves, Arthur Espíndola, Ronaldo Silva e Renato Rosas.

“Já fiz outras homenagens para Alcione, mas esta, visando os 50 anos de carreira, será muito especial, será um passeio pelo repertório primoroso da Marrom, abrangendo diferentes fases da carreira dela. Será uma viagem apaixonante em todos os sentidos”, comemora Gigi.

A cantora de 76 anos, que saiu do Maranhão para fazer sucesso no Rio de Janeiro, é referência de talento para muitos artistas, especialmente pelas representatividades negra, feminina e nordestina. As canções de Alcione servem de fonte de inspiração para muitos fãs, atravessando gerações.

“Eu, como mulher negra, tenho a Alcione como uma grande representante. Ela dá voz para muitas mulheres e também muitas artistas negras. Alcione tem um peso muito grande quando se fala de representatividade na música”.

Não por acaso, o show “Alcione 50 anos” será realizado na semana em que se comemora a Consciência Negra (o feriado alusivo ocorreu na véspera do show).

A abertura a noite será realizada pela DJ Isa, a Braba. No palco, Gigi Furtado será acompanhada pelos músicos Alexey Moreira (baixo e direção musical), Neném Silva (violão), João Paulo Pires (percussão), André Brasil (bateria) e Vinicius Ribeiro (sopro).

Serviço

"Alcione 50 anos", show de Gigi Furtado

Dia: 21/11

Hora: a partir das 21h

Local: Cervejaria Cabôca (Boulevard Castilhos França, 550, Campina)

Ingressos e informações: (91) 98169-2802