Geraldo Teixeira abre exposição individual em Belém

As combinações de cores e formas que caracterizam o trabalho de Geraldo Teixeira dão o tom da exposição “Fronteira”, que ocupa o Espaço Cultural Silveira Athias até o dia 3 de junho. A mostra tem curadoria de Thiago Lima de Souza e a visitação pode ser feita a partir de agendamento, no escritório Silveira Athias.

“Geraldo Teixeira ao longo de seus mais de 40 anos de carreira perpassa e rompe fronteiras de cores e formas, absorvendo influências contemporâneas para desbravar perspectivas e fazer emergir um estilo único, singular e inconfundível, a partir de seus cromatismos abstratos que acessam o subconsciente instigando percepções e sensações aptos a laurear nosso senso estético”, descreve o curador sobre o trabalho de Teixeira.

O recorte exposto na exposição “Fronteira”, primeira individual de Geraldo Teixeira no Espaço Cultural Silveira Athias, perpassa por sua produção recente. O curador observa que neste recorte é possível observar fragmentos pictóricos de azulejaria, que remetem ao trabalho de Athos Bulcão. “Aliado a tais percepções, não há como deixar de invocar as formas geométricas observadas em Alfredo Volpi, que ao contrário do que a simplicidade das formas sugerem, denotam uma arrojada sofisticação cromática dos contornos e percepção das cores, tal como observado nas obras de Geraldo”, diz Thiago.

Em “Fronteiras”, a curadoria denota caminhos que a obra de Geraldo Teixeira vem tomando, a partir de objetos, esculturas e assemblagens, que trazem à tona percepções, reflexões e memórias do artista e que permeiam toda a sua obra. Isso até chegar ao ápice de força cromática aqui observada, a partir da irrupção de tridimensionalidades, efeitos e sombras que projetam suas formas e cores para além das telas e objetos em que estão retratados, demonstrando o domínio e excelência do artista nas técnicas ópticas utilizadas em suas obras.

A exposição “Fronteiras” ocupa a galeria que fica no Escritório Silveira Athias (Av. Alcindo Cacela, 1858 - Nazaré). A visitação deve ser feita no horário de funcionamento do local, das 9h às 17h. Os agendamentos podem ser feitos pelo e-mail evento@silveiraathias.com.br. É necessário comprovar vacinação contra covid-19.