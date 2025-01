George Dekker e Jackie Robinson, ex-The Pioneers, chegam ao Parque dos Igarapés, em Belém

Músicos reconhecidos pelas comunidades do reggae em todo o mundo, os artistas George Dekker e Jackie Robinson, lendários integrantes do grupo The Pioneers, chegam à cena da capital paraense neste sábado, 04, para uma apresentação histórica no Parque dos Igarapés. A dupla é a atração principal na celebração do aniversário de Gringo Black, ao lado de artistas locais como a banda Reggaetown. A apresentação será o primeiro show internacional de 2025 em Belém.

VEJA MAIS

Com sucessos como as músicas “Judas A No Rasta (Babylon)”, “Crazy People”, “Time So Hard”, “Pusher Man”, e “Feeling High”, George Dekker e Jackie Robinson prometem uma noite inesquecível para os amantes do reggae. Reconhecidos por sua contribuição à difusão do gênero musical nas décadas de 1960 e 1970, os artistas retornam a Belém para reforçar os laços entre o reggae e a cultura paraense.

O grupo The Pioneers foi formado em 1962, em Kingston, Jamaica, pelos irmãos Sydney e Derrick Crooks. Após a primeira formação do trio não alcançar grande sucesso local, a banda se reinventou em 1967, com a entrada de Jackie Robinson e George Dekker. Foi nesse período que George iniciou sua carreira profissional como cantor, gravando ao lado de lendas como Derrick Morgan, Jimmy Cliff e Desmond Dekker.

George, cujo sobrenome foi inspirado em seu mentor musical, Desmond Dekker, relembra com carinho: “Desmond é minha grande referência. Moramos juntos em Kingston, e ele foi quem me indicou para o The Pioneers. As pessoas pensam que somos irmãos por causa do nome, mas nossa irmandade é musical.”

O grupo encerrou oficialmente as atividades entre 1989 e 1990, com cada membro seguindo carreira solo. Agora, George Dekker e Jackie Robinson continuam levando o legado do reggae pelo mundo, em shows que relembram seus sucessos.

Belém possui um dos mais fortes movimentos de reggae do Brasil. O primeiro clube de reggae da capital paraense foi fundado por “Ras Fernando”, no quintal da sua residência, que ficou conhecida nacionalmente como “Toca do Reggae”.Após a Toca, surgiram vários outros, tais como o “Espaço do Reggae”, “Coisa de Negro”, “Coco Verde”, “Porto Solamar”, entre outros. Alguns grupos do gênero que destacaram em Belém são Iemanajah, Nego Jô e Leões de Soweto (primeira Banda de Reggae da região), Six Marley, Holly Pype, Sevilha, Cristal Reggae, Amazon Java, Gaia na Gandaia, Jaaffa Reggae e Kayamakan.

Serviço

Show Internacional: Jackie Robinson & George Dekker (Ex- The Pioneers)

Data: 4 de janeiro de 2025

Horário: 19h

Local: Parque dos Igarapés – Tv. WE12, 1000, Satélite, Belém – PA

Atrações Locais: Banda Reggaetown

Ingressos disponíveis no local e online.