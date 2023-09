Nome do reggae mundial, a cantora britânico-jamaicana J.C. Lodge vem a Belém

A comunidade regueira de Belém tem como atração para o mês de setembro o Festival Scarlet Dreams, agendado para o sábado, 16 de setembro, no Parque dos Igarapés (Tv. WE 12, 1000, Belém, PA). A vocalista de reggae britânico-jamaicana JC Lodge é um dos nomes principais confirmados.Integra também a programação o cantor e compositor de reggae jamaicano Eric Donaldson.

A cantora June Carol Lodge,ou J.C. Lodge começou sua carreira musical na década de 1980 e tornou-se um sucesso imediato. Lodge ganhou destaque por sua habilidade em mesclar o reggae tradicional com elementos contemporâneos, adicionando sua própria abordagem à música jamaicana. Na capital paraense, JC Lodge emplacou vários sucessos nos salões de dança aclamados pela crítica e pelo público. Ela alcançou sucesso com hits como, “Someone Loves You Honey”, “Make It Up” e “You can dance”, que a levaram a conquistar fãs pelo norte e nordeste do Brasil.

Sua voz cativante e suas letras envolventes abordam temas como amor, relacionamentos e questões sociais, transmitindo uma mensagem poderosa por meio de sua música. Além de sua carreira solo, Lodge colaborou com renomados artistas jamaicanos, como Peter Tosh e Shabba Ranks.

Em entrevista para o canal Somos Todos Regueiros disponível no YouTube a cantora contou sobre sua conexão entre Londres e Jamaica. Nascida em Londres, de ascendência jamaicana, JC Lodge teve seu primeiro contato com o reggae através de seu pai, que a levou para a Jamaica. No país ela teve aulas de jazz e blues, e a afinidade com a música reggae floresceu antes de retornar à Inglaterra. A cantora britânica, com raízes na Jamaica, conquistou um público ao longo dos anos no Brasil, com destaque para as cidades de Belém e São Luís, onde a comunidade reggae é tradicional, com renovação a cada ano.

Atualmente, JC Lodge comemora o número crescente de mulheres na música, tanto como compositora quanto como cantora, em diferentes estilos musicais. Mãe de duas filhas e professora, JC Lodge também lançou “Sing 'n' Learn” um trabalho voltado para o público infantil, com o total apoio de sua família - pai e marido - que a incentivaram nesse projeto. O resultado foi satisfatório para a artista, com suas músicas servindo de trilha sonora para séries de TV, documentários e programas televisivos. Com três álbuns lançados nos últimos anos em sua carreira, JC Lodge considera que essas realizações não têm preço, sendo “gratificante e impagável”.

No que diz respeito ao hit romântico “Someone Loves You Honey” que a levou ao topo das paradas mundiais, JC Lodge explica que essa essência romântica sempre esteve presente em suas composições, capturando situações pelas quais a maioria das passas passa durante a vida.

Quanto à transformação da indústria musical nas plataformas digitais, a artista acredita que as mudanças foram positivas. “Hoje em dia, os artistas podem ter seus próprios estúdios, o que proporciona o processo de trabalho mais acessível e independente”, concluiu.

SERVIÇO:

Scarlet Dreams Festival

Local: Parque dos Igarapés (Tv. WE 12, 1000, Belém, PA)

Data: 16 de setembro

Atrações: JC Lodge | Eric Donaldson | Radiola Black Star | DJs e Equipes de Vinil | Adrianinho Yemanjah

Mais informações: @reggaenoparque