Dia Nacional do Reggae é comemorado hoje

No Brasil, o dia 11 de maio é intitulado como “Dia Nacional do Reggae”. A data que coincide com o dia de falecimento do cantor Bob Marley, em 1981, vítima de um câncer.

São pouco mais de 11 anos que o Brasil celebra essa data comemorativa ao gênero musical, de origem jamaicana. O “Dia Nacional do Reggae” foi instituído em 2012, em lei sancionada pela então presidente Dilma Rousseff (PT).

Bob Marley, tem 635 músicas e 1.893 gravações cadastradas no banco de dados do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), sendo um dos maiores nomes do ritmo no mundo. De acordo com o Ecad, “Is This Love” é o hit mais tocado do artista no país.

O empresário Atini Pinheiro trabalha há 36 anos com eventos que contemplam o reggae. Dedicando essas décadas ao ritmo, ele tem clientes fiéis que marcam presença rotineiramente nas festas de reggae. “É o melhor público para trabalhar, totalmente paz e amor. São super fiéis, que frequentam mesmo um lugar que se identifica, dificilmente mudam para outro. Tem cliente nosso com mais de 30 anos de história aqui”, disse.

Preparado para comemorar a data, no próximo dia 20, sábado, ocorrerá o ‘Bob Marley Day’, no Templo do Reggae da Amazônia, o Parque dos Igarapés. Com duas radiolas e mais de 18 atrações, entre artistas locais e do Maranhão, neste evento, terá o lançamento ainda da Radiola Black Star.

As radiolas são as caixas de som presentes em festas de reggae, elas formam um “paredão” de caixas, semelhantes aos sound system jamaicanos.

“Faremos esse tributo ao Bob Marley, que sempre ocorre na praça Waldemar Henrique, no 21, que é o domingo. Mas antes disso, vamos fazer uma comemoração no sábado, dia 20, também lá no Parque dos Igarapés. Terão várias atrações de São Luís e de Belém, e o lançamento da nossa radiola, a oficial do Templo do Reggae da Amazônia, a Black Stars. Vamos fazer esse lançamento e a comemoração neste único dia”, antecipa Atini.

Este será o maior encontro de reggae do Norte, unindo atrações de dois Estados. Além da Black Star, terá também a Radiola NK Disco. Os DJs de Belém são: Alex Roots, Cleide Roots, Tarcísio Roots, André Santos, Evilacio Dread, Carol C, Júnior Pedra, Vanderson Borges e Cury Pedra.

Do Maranhão, estarão presentes: Jorge Black, Valber Tosh, Marcus Memory, Duda Black, Fernando Pedra, Edilson Roots, Edinho Roots, Saninho ‘O Magnata do Reggae’, Ilson Cezar e Graci Roots.

Agende-se

Bob Marley Day

Data: sábado, 20

Hora: 15h

Local: Parque dos Igarapés - Travessa WE12, 1000 Conjunto Satélite - Coqueiro, Belém