Gene Simmons sofre acidente após desmaiar enquanto dirigia

Estadão Conteúdo

Gene Simmons, vocalista da banda Kiss, bateu seu carro em outro veículo estacionado em Malibu, na Califórnia, Estados Unidos.

Segundo a TMZ, o artista bateu seu Lincoln Navigator na terça-feira, 7. À polícia, ele afirmou que desmaiou enquanto conduzia o veículo.

Sua mulher, Shannon, confirmou a versão do marido ao site. O carro invadiu a contramão e atravessou faixas antes de colidir com outro veículo.

A mulher do músico afirmou que ele detesta beber água. Além disso, ele começou a tomar um novo medicamento recentemente, o que fez com que ele ficasse desidratado, resultando no desmaio.

O astro do rock se recupera em casa. Ninguém se feriu no acidente.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

MÚSICA/GENE SIMMONS/ACIDENTE/RECUPERAÇÃO
