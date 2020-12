'Gemidão' vaza em ao vivo na Globo e deixa jornalistas em saia justa; assista

O “Bom Dia Brasil” desta segunda-feira (21) contou com uma situação inusitada e um tanto íntima. Isso porque no áudio da Globo vazou o som de um gemido, sem qualquer explicação.

Em um certo ponto da conversa entre o jornalista Roberto Kovalick, que apresenta o “Bom Dia São Paulo”, e Hélter Duarte, que está substituindo as folgas de Ana Paula Araújo, do jornal da manhã, um áudio com gemidos pôde ser ouvido.

Aqui o momento que o gemidão do “ai dor; ai prazer” invade ao vivo o bom dia brasil. A cara do Kovalick, tadinho!! kkkkkkk pic.twitter.com/J4lQT7UGul — Eli (@olivrodoeli) December 21, 2020

“Vamos saber como fica o tempo agora? Não? Daqui a pouco a gente vai saber. Hélter, com você”, disse Kovalick, antes de ser interrompido pelo “gemidão”. O jornalista percebeu e deu um sorriso constrangido.

Quem estava atento ao telejornal percebeu que o assunto foi interrompido justamente por conta do “problema”. Sem comentar o assunto, Duarte seguiu na apresentação do jornal.

“Combinado Kovalick, então daqui a pouquinho eu te chamo pra gente falar sobre a previsão do tempo em São Paulo e em todo o país”, disse ele, contornando a situação.