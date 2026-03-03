Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'Game of Thrones' vai ganhar filme com roteirista de 'Andor'

Estadão Conteúdo

Um filme do universo de Game of Thrones está em desenvolvimento na Warner. O roteirista Beau Willimon, de títulos como Andor e House of Cards, está atrelado ao projeto.

Segundo o Hollywood Reporter, o filme deve abordar o período da Conquista de Aegon, quando os primeiros membros da família Targaryen chegam a Westeros e unificam os territórios sob o Trono de Ferro. Em uma reportagem recente, o veículo revelou que a HBO e a divisão de filmes da Warner estavam trabalhando em duas versões diferentes da história.

As primeiras notícias concretas de um filme do universo de Gelo & Fogo, criado por George R.R. Martin, começaram a circular em 2024. Agora, com a compra da Warner pela Paramount Skydance, o futuro do projeto volta a se tornar incerto.

No entanto, a franquia é considerada um dos principais ativos da HBO no momento, e muitos outros derivados estão em diferentes fases de desenvolvimento. David Ellison, CEO da Paramount, já sinalizou que pretende lançar uma média de 15 filmes da Warner nos cinemas por ano.

Além de A Casa do Dragão, que retorna com a 3ª temporada em junho, a HBO encerrou recentemente a primeira temporada de O Cavaleiro dos Sete Reinos. A segunda já está confirmada.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CINEMA/GAME OF THRONES/FILME/WARNER/ROTEIRISTA/ANDOR
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FAMOSOS

Alane Dias celebra novo álbum dos Gilsons e se derrete por Francisco Gil: 'Dom de emocionar'

O casal assumiu o relacionamento em maio de 2025

03.03.26 13h45

SOLIDARIEDADE

Artistas paraenses unidos em Juntos Pelo Nazaco para arrecadar fundos em prol de tratamento de saúde

A mobilização coletiva acontece no dia 11 de março com apresentações de bandas e solistas que integram a cena cultural do Pará para suprir necessidades médicas do percussionista

03.03.26 13h21

UNIÃO

Música regional e oficinas marcam a segunda edição do Festival Feira Viva em Belém

O evento gratuito no Centur reúne feira criativa regional e gastronomia sem origem animal com o objetivo de fortalecer modos de produção harmônicos com o território paraense

03.03.26 12h06

MÚSICA

A força feminina e a harmonia do trio SalDoce conquistam a música brasileira

No Dia Internacional da Mulher, o trio carioca destaca como a união de trajetórias individuais fortalece a diversidade e a leveza na nova MPB

03.03.26 11h41

MAIS LIDAS EM CULTURA

ESPCULAÇÕES

Quentin Tarantino morreu em ataque a Israel? Entenda rumor

Boato nas redes sociais afirmou que diretor teria sido atingido por míssil; informação foi desmentida por sites internacionais

03.03.26 11h18

JUSTIÇA

Justin Timberlake entra na justiça para impedir divulgação do vídeo de sua prisão

O cantor foi detido após cometer infrações de trânsito ao sair de um hotel. Segundo o relatório policial, ele apresentava sinais de embriaguez, admitiu o consumo de álcool, mas recusou-se a realizar o teste do bafômetro

03.03.26 10h13

VIRAL

VÍDEO: DJ Méury recria 'trend da Rocinha' no Ver-o-Peso e viraliza na web

Vídeo com imagem de drone no principal ponto turístico de Belém já soma mais de 100 mil visualizações nas redes

03.03.26 10h38

REINCIDENTE

Filho de Cher é preso em flagrante após invadir casa de mulher nos EUA

Elijah Blue Allman arrombou porta, fumou na sala da vítima e causou princípio de incêndio

03.03.26 11h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda