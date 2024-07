Game e livro ensinam educação ambiental de forma lúdica para crianças

O folclore nos conta que o pequeno Curupira se torna gigante para combater aqueles que ameaçam as matas. Inspirado na ludicidade da Amazônia para formar um verdadeiro exército de guardiões do meio ambiente, um programa inédito de educação ambiental chega às plataformas digitais. Voltado para o público infanto-juvenil do Pará, o projeto traz livros, cartilhas e jogos que buscam envolver a molecada na missão de preservar o meio ambiente. Acesse jogos, cartilhas e livros do Programa de Educação Ambiental Paragoclima (PEAP): https://paragoclima.com.br/

“Crise climática também é assunto de criança. Falar de desafios e pensar soluções coletivas para o meio ambiente junto às crianças é semear agora o futuro da Amazônia”, diz Amanda Purger, coordenadora do Programa de Educação Ambiental Paragoclima (PEAP), que aborda de forma criativa temas como sustentabilidade e economia verde. Com glossário, ilustrações, conceitos básicos de ecologia e todo ambientado no Pará, o material será distribuído a mais de 8 mil alunos de escolas públicas de Paragominas e também será disponibilizado online, de forma gratuita, para ser acessado por crianças e educadores do Pará.

“A intenção é que as crianças e jovens, com um papel central, levem para dentro de suas casas tudo o que aprenderem no programa sobre desenvolvimento de baixo carbono. A ideia é que toda a comunidade escolar possa entender o valor de uma relação harmoniosa com o meio ambiente nas atividades produtivas ou de consumo, dando exemplos de saber viver bem na Amazônia”, diz Amanda Purger.

O projeto conta com coordenação editorial da equipe da ONG Olhar Cidadão, Fátima Falcão e Marcelo Nonato, apoio pedagógico de Eni Monteiro, Sheila Ceccon, Victor Assuar Pannucci, e coordenação geral Amanda Purger, do Paragoclima, e Rene Poccard Chapuis, pesquisador francês coordenador do Terramaz, consórcio europeu de políticas públicas de combate ao desmatamento.

“Partimos de conceitos básicos, como ‘o que é clima’, qual a diferença entre efeito estufa e aquecimento global, por que os gases de efeito estufa aumentaram no planeta, e o que é preciso para enfrentar as mudanças climáticas. As crianças são motivadas a entender o seu papel nesse contexto. Por isso a sequência didática prevê uma abordagem sobre o que nós podemos fazer e qual é o nosso papel nessa história em busca de uma cidade com mais qualidade de vida”, explica a pedagoga Sheila Ceccon, especialista que integra o time que desenvolveu o programa educacional. Referência na área de educação socioambiental, Sheila é engenheira agrônoma, especialista em Horticultura pela Universidade de Pisa-Itália, mestre em Ensino e História de Ciências da Terra pelo Instituto de Geociências da UNICAMP-SP, e coordenadora do Instituto Paulo Freire.

Em formato de jogo de tabuleiro, o game “Trilha do Bem Viver” traz curiosidades e paisagens locais, além de ser interativo ao oferecer diversas indicações de vídeos e livros sobre meio ambiente (Fátima Carvalho/Olhar Cidadão)

Game

Em formato de jogo de tabuleiro, o game “Trilha do Bem Viver” traz curiosidades e paisagens locais, além de ser interativo ao oferecer diversas indicações de vídeos e livros sobre meio ambiente, conteúdos que podem ser acessados por meio dos QR Code que levam ao site do programa Paragoclima.

Com uma abordagem transdisciplinar e interdisciplinar, o projeto propõe conteúdos que atravessam as diferentes áreas do conhecimento, como Língua Portuguesa, Arte e Educação Física, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas, trazendo para o universo escolar questões que surgem a partir da comunidade e afetam a vida em sociedade.

“O jogo leva a uma experiência colaborativa que pode resumir o que se chama de ‘saber viver na Amazônia’, quando destaca aspectos de uma convivência harmoniosa entre a população e o seu ambiente”, diz Sheila Ceccon.

Aliando ciência, linguagem acessível e ludicidade, o PEAP objetiva estimular uma visão de futuro comum, baseada em benefícios sociais, econômicos e ambientais para todos e na busca de cada um por melhoria da qualidade de vida no lugar em que mora.

"Do jeito como muitas atividades humanas foram desenvolvidas até agora - tornando o solo improdutivo, esgotando recursos naturais, causando a extinção de diferentes espécies, usando o fogo para o plantio, matando nascentes ou derrubando florestas - não haverá meios para sustentar um planeta saudável. E quem não quer viver em um lugar com menos resíduos, menos enchentes e outros desastres climáticos, com mais verde e mais saúde para todas as pessoas?", destaca René Poccard Chapuis.