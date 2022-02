'Galinha Pintadinha' ultrapassa visualizações de Anitta; confira os maiores sucessos da animação

A animação "Galinha Pintadinha" é um sucesso entre as crianças. A resposta se encontra na marca de visualizações que a "Popó" já atingiu no Youtube. A canção "Upa Cavalinho!" atingiu 2 bilhões de visualizações na plataforma, número esse que ultrapassa o recorde de Anitta que possui mais de 600 milhões de views, em seu vídeo mais visto, "Downtown". A Galinha é a única voz latina a atingir tamanho sucesso, tanto que empatou com outras celebridades como Adele e Katy Perry.

Confira as músicas de maior sucesso da Galinha Pintadinha:

1 - Upa Cavalinho!

2 - Trem de Ferro

3 - Dona Aranha

4 - Pintinho Amarelinho

5 - Parabéns da Galinha Pintadinha

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)