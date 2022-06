Gaby Amarantos volta aos palcos em comemoração aos 10 anos de carreira

Gaby Amarantos, que está na novela "Além da Ilusão", da TV Globo, voltará aos palcos em agosto para comemorar os 10 anos de sua carreira musical. A cantora e atriz irá conciliar os ensaios com as gravações finais da novela.

VEJA MAIS

Segundo o site "New Meg", o novo show vai misturar as canções do seu mais recente álbum, "Purakê", lançado em setembro de 2021, ao mesmo tempo em que fará um apanhado dos seus 10 anos de carreira, iniciada com o álbum "Treme".

Além do seu papel como Emília na trama das 18h, Gaby também é a voz por trás da música de abertura da novela. No Instagram, ela se autointitula como como "MultiArtista da Amazônia" devido seus diversos trabalhos no mundo das artes.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)