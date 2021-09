Gaby Amarantos revela quem foi o primeiro famoso a apostar na sua carreira nacional

Gaby Amarantos hoje é um nome que dispensa apresentações. Além do talento que ajudou a dar projeção à música feita no Pará, a cantora já mostrou que também se sai muito bem como apresentadora e ainda milita nas causas que envolvem temas polêmicos, como a representatividade negra e LGBTQI+. Mas, se engana quem pensa que conquistar esse espaço foi fácil. Além da barreira mercadológica que impõe aos artistas de fora do eixo Rio-São Paulo um desafio maior para mostrar o seu trabalho, ela precisou contar com o apoio de pessoas, anônimas e até famosas, para ter essa oportunidade. E um delas foi revelada em uma entrevista para o Gshow.

Questionada quanto a sua participação no júri do The Voice Kids, o portal perguntou para a artista quem já tinha "virado a cadeira" para ela no início da carreira? A resposta veio de bate-pronto: Regina Casé. Gaby confidenciou que a apresentadora foi a primeira famosa a notar o seu trabalho e apostar que sua carreira iria decolar fora do Estado. "Regina foi a primeira pessoa vir a Belém e dizer para o Brasil inteiro que eu ela se tornaria uma grande estrela. Deu certo!", contou.

Gaby Amarantos e Regina Casé (Reprodução / Instagram)

Foi a partir da "bênção" recebida por Regina Casé ainda na época do programa Brasil Legal, que por duas vezes foi feito em Belém, que Gaby conquistou o país e se tornou uma referência, tanto na música como na militância social. A apresentadora chegou a abrir as portas de seu programa dominical levado ao ar de 2011 a 2017, o Esquenta!, para a "afilhada". As duas, aliás, se encontraram em diversas ocasiões.



Outra figura também teve importância fundamental na carreira de Gaby. Menos conhecida do público que Regina, ela foi um verdadeiro esteio na carreira da cantora. E gratidão, segundo Gaby, é o sentimento que resume, embora não defina tudo o que a mãe, dona Elza, representou em sua vida. "Como foi importante ela me apoiando no início", diz.

Gaby perdeu a mãe em 2015. Mas a relação entre as duas deixou mais do que o amor que as unia, deixou o exemplo que moldou a muher por trás da artista.