Gaby Amarantos fala sobre meio ambiente no 'Live para uma Criança'

Todos os sábados de outubro às 16 horas, o Itaú Unibanco promove o "Live para uma Criança". O evento ao vivo traz a leitura de livros infantis, conversas com especialistas em leitura e muita música para os pequenos.

Cada história selecionada fala sobre um tema relevante para o momento, e a live do próximo final de semana contará com a presença da cantora e apresentadora paraense Gaby Amarantos lendo "A flor que chegou primeiro", baseado na história vencedora da Olimpíada de Língua Portuguesa de 2016 escrita por Mayara de Aleluia Pereira, que trata sobre a preservação ambiental.

Além da participação da convidada, a apresentação é da atriz Fernanda Rodrigues e da professora e youtuber Flávia Calina. Elas fomentam a interação entre os participantes, o público na internet e um convidado do Itaú Social com o uso da hashtag #LivedoLeia.

Todas as lives serão exibidas no Facebook e YouTube oficiais do Itaú, assim como no canal de Flávia. Cada live é dividida em três blocos: leitura, conversas e um conteúdo especial produzido pelo Palavra Cantada, interpretando músicas conectadas com o tema do dia. A primeira live aconteceu no dia 10 de outubro debatendo o tema Saúde com o médico e escritor Drauzio Varella, o conteúdo está disponível no Youtube do Itaú Unibanco.

A iniciativa do "Leia para uma Criança", vencedora do Prêmio Jabuti em 2019, faz parte do programa Itaú Criança, do Itaú Social. O programa multiplataforma conta também com um hub de conteúdo, uma estante digital com mais de 16 livros, dicas para a mediação de leitura infantil e diversos conteúdos ligados ao universo da leitura. Para acessar, basta entrar no http://www.euleioparaumacrianca.com.br/



Live para uma criança - Meio ambiente

Facebook e YouTube do Itaú Unibanco

Data: Sábado (17) às 16h

Participantes: Gaby Amarantos, Fernanda Rodrigues e Flávia Calina