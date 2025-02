Gaby Amarantos chega no Baile da Vogue Brasil vestida de bolo

A cantora paraense Gaby Amarantos compartilhou com os seguidores através das suas redes sociais, imagens do look escolhido para o Baile da Vogue Brasil 2025, neste sábado (22). Nesta edição o evento celebra os 50 anos de trajetória da revista e os convidados costumam produzir roupas que dialoguem com a temática de cada ano. A paraense decidiu ir vestida como o próprio bolo.

“Essa noite pede uma celebração à altura e eu vim para entregar o bolo, a festa e o look, vai uma fatia aí?”, escreveu em postagem no seu perfil do Instagram.

Em um vídeo de divulgação a cantora também cantou a tradicional música de parabéns, em alusão a temática deste ano. O Baile da Vogue é uma celebração tradicional no mundo da moda, que também funciona como um importante ponto de encontro para a alta sociedade brasileira, proporcionando um espaço para troca de experiências e networking.

Ao longo dos anos, o evento se consolidou como uma das festas mais esperadas do calendário social, com performances de artistas renomados e uma atmosfera de glamour e ostentação, refletindo o universo da moda de luxo.