Gabrielle Gambine, de 'Verdades Secretas 2', relata assalto e agressão: 'Não estou bem'

Estadão Conteúdo

A atriz Gabrielle Gambine, que atuou como uma das modelos trans em Verdades Secretas 2, apareceu nas redes sociais chorando após ser vítima de assalto e agressão no Rio de Janeiro.

Usando o celular de um amigo, já na delegacia, Gabrielle falou sobre o que aconteceu. "Não estou bem, mas vou ficar. Estou com dor porque me bateram e estou tendo crise de ansiedade com a quantidade de transações feitas no meu nome", relatou.

Abalada, Gabrielle deu mais detalhes sobre o ocorrido. ""Levaram meu celular, meus pertences, coisas que ainda estou pagando com muito sacrifício. Tudo que posto aqui é resultado de muito trabalho e perseverança", contou.

Na quarta-feira, 4, a equipe da atriz se pronunciou através dos stories do Instagram. "Amigos e seguidores da Gabi, agradecemos toda a preocupação. Ela já está sendo cuidada e acolhida". O comunicado diz ainda que, no momento, o foco é na recuperação da atriz e em tomar as providências necessárias com segurança. "Assim que possível, ela volta para falar com vocês com toda calma, carinho e respeito."

Nesta quinta-feira, 5, Gambine agradeceu sua família, amigos e rede de apoio. "Gentilezas salvam dias difíceis. Obrigada", escreveu nos stories.

Gabrielle é atriz, modelo, estilista e sobrinha de Roberta Close, musa transexual das décadas de 1980 e 1990.

