Gabriell Ssousa lança 'Novo Amor' e antecipa o álbum Som do Norte

O cantor paraense Gabriell Ssousa lançou nesta semana a música “Novo Amor”. O single é o terceiro do álbum “Som do Norte”, que chega às plataformas de áudio em março deste ano e aprofunda a pesquisa do artista no gênero melody, um dos estilos mais característicos da cena musical nortista.

A nova faixa representa um importante capítulo na trajetória de Ssousa, marcando a consolidação de sua pesquisa dentro do gênero. A canção aborda sentimentos de recomeço, entrega e transformação afetiva, com uma sonoridade “envolvente e emocional”, conforme descreveu o próprio artista.

Inspiração e Composição

A inspiração para “Novo Amor” surgiu no dia 25 de novembro de 2024. Gabriell Ssousa relatou que a ideia veio após assistir a um filme. A narrativa do filme tratava de uma personagem que desejava ocupar o centro da vida do parceiro, mas que, ao longo da história, compreendeu sua posição e decidiu buscar um novo amor para ser feliz.

A composição é totalmente autoral, enquanto a produção musical ficou a cargo do beatmaker Dj Flawess e de Tom Platinado. A canção é um passo adiante na carreira do artista.

Consolidação no Gênero Melody

Após explorar diferentes vertentes musicais como R&B, Reggaeton e MPB, Gabriell Ssousa vive um processo de consolidação estética ao abraçar definitivamente o melody. Este movimento valoriza as referências musicais do Norte do Brasil, enraizando sua identidade artística.

Para o álbum “Som do Norte”, as inspirações são nomes populares da região, como:

Banda Mega Pop Show

Nelsinho Rodrigues

Harrisson Lemos

DJ Maluquinho

Banda Os Canibais

O projeto antecipa a atmosfera do disco, que busca ultrapassar fronteiras regionais. Ele combina elementos culturais nortistas a uma linguagem musical contemporânea, prometendo um trabalho singular.

Videoclipe e Trajetória

O lançamento de “Novo Amor” foi acompanhado por um videoclipe especial. A produção visual promete ampliar a narrativa da canção, apresentando uma proposta imersiva para o público. O vídeo complementa a experiência auditiva da nova faixa.

Gabriell Ssousa iniciou sua carreira gravando músicas de forma amadora em casa. Anos depois, ele passou a integrar a produtora Magic Hit, onde trabalha ao lado do produtor Dux Magno. Dux é responsável pela produção de suas canções até o momento, solidificando a parceria criativa.

Atualmente, o artista se destaca pela versatilidade e autenticidade. Ele constrói uma trajetória marcada pela experimentação sonora e por letras que dialogam diretamente com as emoções do público, estabelecendo uma conexão forte com seus ouvintes.

Planos para Apresentações ao Vivo

Além do lançamento da música e do álbum, Gabriell Ssousa também projeta a chegada de seu trabalho aos palcos. A expectativa é que, após a estreia do álbum “Som do Norte”, o repertório seja apresentado ao vivo em shows.

Essas apresentações permitirão levar o melody para perto do público e possibilitarão uma troca direta de energia com os ouvintes. Com “Som do Norte”, Gabriell Ssousa aposta na força da música produzida na região, reafirmando sua identidade artística e ampliando seu alcance para além das fronteiras locais.