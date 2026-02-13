Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Gabriell Ssousa lança 'Novo Amor' e antecipa o álbum Som do Norte

Terceiro single do projeto previsto para março mergulha no melody e reforça a identidade nortista do artista

O Liberal
fonte

O cantor paraense Gabriell Ssousa lançou nesta semana a música “Novo Amor” ()

O cantor paraense Gabriell Ssousa lançou nesta semana a música “Novo Amor”. O single é o terceiro do álbum “Som do Norte”, que chega às plataformas de áudio em março deste ano e aprofunda a pesquisa do artista no gênero melody, um dos estilos mais característicos da cena musical nortista.

A nova faixa representa um importante capítulo na trajetória de Ssousa, marcando a consolidação de sua pesquisa dentro do gênero. A canção aborda sentimentos de recomeço, entrega e transformação afetiva, com uma sonoridade “envolvente e emocional”, conforme descreveu o próprio artista.

Inspiração e Composição

A inspiração para “Novo Amor” surgiu no dia 25 de novembro de 2024. Gabriell Ssousa relatou que a ideia veio após assistir a um filme. A narrativa do filme tratava de uma personagem que desejava ocupar o centro da vida do parceiro, mas que, ao longo da história, compreendeu sua posição e decidiu buscar um novo amor para ser feliz.

A composição é totalmente autoral, enquanto a produção musical ficou a cargo do beatmaker Dj Flawess e de Tom Platinado. A canção é um passo adiante na carreira do artista.

Consolidação no Gênero Melody

Após explorar diferentes vertentes musicais como R&B, Reggaeton e MPB, Gabriell Ssousa vive um processo de consolidação estética ao abraçar definitivamente o melody. Este movimento valoriza as referências musicais do Norte do Brasil, enraizando sua identidade artística.

Para o álbum “Som do Norte”, as inspirações são nomes populares da região, como:

  • Banda Mega Pop Show
  • Nelsinho Rodrigues
  • Harrisson Lemos
  • DJ Maluquinho
  • Banda Os Canibais

O projeto antecipa a atmosfera do disco, que busca ultrapassar fronteiras regionais. Ele combina elementos culturais nortistas a uma linguagem musical contemporânea, prometendo um trabalho singular.

Videoclipe e Trajetória

O lançamento de “Novo Amor” foi acompanhado por um videoclipe especial. A produção visual promete ampliar a narrativa da canção, apresentando uma proposta imersiva para o público. O vídeo complementa a experiência auditiva da nova faixa.

Gabriell Ssousa iniciou sua carreira gravando músicas de forma amadora em casa. Anos depois, ele passou a integrar a produtora Magic Hit, onde trabalha ao lado do produtor Dux Magno. Dux é responsável pela produção de suas canções até o momento, solidificando a parceria criativa.

Atualmente, o artista se destaca pela versatilidade e autenticidade. Ele constrói uma trajetória marcada pela experimentação sonora e por letras que dialogam diretamente com as emoções do público, estabelecendo uma conexão forte com seus ouvintes.

Planos para Apresentações ao Vivo

Além do lançamento da música e do álbum, Gabriell Ssousa também projeta a chegada de seu trabalho aos palcos. A expectativa é que, após a estreia do álbum “Som do Norte”, o repertório seja apresentado ao vivo em shows.

Essas apresentações permitirão levar o melody para perto do público e possibilitarão uma troca direta de energia com os ouvintes. Com “Som do Norte”, Gabriell Ssousa aposta na força da música produzida na região, reafirmando sua identidade artística e ampliando seu alcance para além das fronteiras locais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MÚSICA

Liah Soares celebra 23 anos de carreira com turnê dedicada a temas marcantes de novelas

Com 10 canções em trilhas sonoras e parcerias com ícones como Roberto Carlos, a cantora paraense projeta novo show e reforça sua identidade amazônica na MPB contemporânea

13.02.26 11h32

FESTA

Alok e Vintage Culture elevam o Carnaval do Pará ao cenário eletrônico

Os maiores nomes da música eletrônica nacional consolidam o estado como um destino estratégico ao misturar batidas tecnológicas com a tradição das ruas paraenses

13.02.26 8h00

REPERCUSSÃO

BBB 26: Equipe de Maxiane se pronuncia após sister virar meme por make borrada; vídeo

Os administradores da página de Maxi no Instagram usaram o perfil na última quarta-feira (11) para comentar sobre o assunto

12.02.26 15h47

MÚSICAS

AQNO e Nat Esquema celebram as pistas de dança do Pará com EP

“No Esquema” apresenta ao público novas versões de faixas de “Latino Brega Love”, explorando o “Rock Doido” paraense e outras sonoridades eletrônicas em uma experiência imersiva de pista

12.02.26 13h16

MAIS LIDAS EM CULTURA

BBB 26

Após ser eliminada da Prova do Líder, Milena suja roupas de Cowboy no BBB 26

Sister bagunçou pertences do rival na manhã desta sexta-feira (13)

13.02.26 8h06

ESTÉTICA

Gretchen faz nova harmonização no bumbum aos 66 anos

Cantora realizou procedimento em clínica de São Paulo e compartilhou resultado nas redes sociais

12.02.26 10h24

BBB 26

Prova do Líder BBB 26: confira brothers que seguem na disputa da resistência

Durante o programa ao vivo, Chaiany foi a primeira a deixar a prova após ser eliminada por Marciele

13.02.26 8h28

COMPRARIA?

Luiza Ambiel vende água do banho e fatura mais de R$ 100 mil

Atriz diz que ideia partiu de assinantes e que pedidos chegam a R$ 10 mil em plataformas adultas

13.02.26 9h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda