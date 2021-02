Gabriela Prioli fala sobre virgindade, silicone e possibilidade de posar nua

O público está acostumado a ver Gabriela Prioli falando sobre temas como política na CNN Brasil, mas a advogada surpreendeu ao falar sobre assuntos íntimos, como quando perdeu a virgindade. As revelações foram publicadas nesta terça-feira (9), em um vídeo no canal "Téte à Theo", de Théo Cochrane.

Aos 35 anos, ela comentou a possibilidade de um dia posar nua: "Acho que eu não conseguiria [posar nua para uma revista], certeza não tenho de nada. Acho lindo, gostaria de fazer algumas fotos, mas não sei se teria coragem de publicar".

Gabriela não demonstrou timidez ao falar sobre sua vida sexual. "Meu primeiro beijo foi aos 14. A virgindade eu perdi com 18, com meu namorado da época", disse. "É.. foi ok", lembrou, dando risada.

"Eu fiz as coisas muito no meu tempo, mas eu sempre fui muito zoada por ser 'tardia'. Eu queria fazer as coisas quando me sentisse confortável", completou a advogada.

Ela contou, ainda, que foi alvo alguns abusos durante sua vida. "Os homens pensam que precisam te forçar a fazer algo. Eu tive algumas situações de abuso na infância e na adolescência. Na infância, claro, me conscientizei disso muito depois, mas na adolescência eu conseguia me impor. Dizia que não me submeteria a isso", revelou. "Eu passei por situações muito delicadas", continuou.

Gabriela também falou sobre a morte de seu pai, fez revelações sobre relacionamentos abusivos e disse ter usado os seios de Dany Bananinha para fazer os moldes de seu silicone. Assista: