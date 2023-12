Gabriela Maurity realiza em Belém a exposição ‘Caixas de Memórias’

Brincar com a própria memória é o centro inspirador da artista Gabriela Maurity, que realiza nesta sexta-feira, 8, Vernissage da Exposição “Caixas de Memórias”, a partir das 19h, no Ateliê da 25. A mostra traz uma proposta de criação, amostra e diálogo sobre objetos artísticos variados, inspirados nos brinquedos autômatos e seus mecanismos. Também tem inspiração nos paper theathers, dioramas, kirigames origamis e fotografias. A exposição foi um projeto aprovado pelo Edital de Arte e Cultura da Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP).

Gabriela começou a montar os autômatos e estuda-los desde 2019. “Mas a ideia de que meu desenho pudesse ter movimento e contar uma história que não era estática vem desde a infância”, contou. A artista também destacou que a paixão pela pintura ultrapassou a segunda dimensão. “Hoje eu estou realizando um sonho com essa exposição”, confessou.

Gabriela busca ainda dar firmamento à cultura nortista, ressaltando em sua produção aspectos naturais da cidade de Belém. As peças são pintadas a lápis de cor e contam histórias de memórias reais e imaginadas que podem ser apreciadas por crianças, jovens, adultos e idosos agregando ludicidade e imaginação à exposição, além da acessibilidade às pessoas com deficiência visual. “O público pode esperar imagens e movimentos, um ambiente imersivo e interação com os trabalhos expostos”.

Ainda segundo a artista, a principal mensagem passada pela exposição é poder quebrar a barreira entre o artista e o público. “O público vai colocando o trabalho em movimento e percebendo os cenários antigos, lúdicos e surreais voltados para nossa referência nortista de paisagem e vivência, é uma troca incrível”, destacou Gabriela.

Gabriela Pereira Maurity é multiartista paraense, mestra em antropologia e estudante de artas visuais. A artista já fez três exposições coletivas: “Estudos sobre o tempo e o corpo” ao lado de Laís Cabral, Marco Serrão e Dannoely Cardoso; “Objetos” com Júlia Maria e Sheron Adriane; E a exposição “Círio” que contou com mais de 14 artistas paraenses, entre eles Rose Maiorana, Marinaldo Santos, Simões, Francelino Mesquita e Marcelo Lobato.

A artista participou de várias oficinas no Curro Velho e na Casa da Linguagem em Belém e tem o lápis de cor como principal técnica do seu trabalho, utilizando, sementes, gesso e madeira como suporte para além do papel.

Agende-se

“Vernissage da Exposição Caixas de Memórias” por Gabriela Maurity

Data: 08/12

Hora: 19h

Local: Ateliê da 25 (Rômulo Maiorana, 1082)

Visitação: De 11/12 a 28/12 de 09h às 17h